蔡英文支持度55.9％ 民調：兩岸政策獲6成認同

2017-05-14 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸政策協會今日公布最新民調，總統蔡英文支持度55.9%、38.5%不支持；滿意蔡英文表現的民眾佔40.8%，不滿意度佔54.8%。

民進黨立委羅致政指出，民眾支持總統蔡英文卻不滿意蔡英文，為何會有這樣落差，顯然民眾對於政策推動的節奏、幅度、魄力有不滿，但大方向上支持蔡英文。

在兩岸關係議題部分，蔡英文所提的「兩岸新主張」有高達67.7%民眾認同，不同意比例為22.1%。對於蔡英文兩岸政策方面，有63.2%受訪者認為方向正確，認為兩岸互動過程中，認為中國政府有較多挑釁行為為58.4%。

兩岸政策協會秘書長王智盛說，針對中國所指九二共識，有52.0%受訪者認為是指「兩岸同屬一個中國」，僅34.6%民眾認為是「一個中國各自表述」，更有71.9%民眾認為台灣不應該讓步接受一個中國的九二共識。

台師大政治學研究所教授范世平強調，九二共識不是指一中各表，而是一個中國原則，台灣多數民眾是不支持也不認同，民調有高達7成民眾不支持這種九二共識，民眾也不認為應接受九二共識。

范世平指出，蔡英文兩岸政策被民眾接受，而九二共識在台灣是沒有市場的，張志軍聲稱台灣不接受九二共識，所以無法參加WHA說法，這說法台灣人不接受，也會讓九二共識在台灣更沒有市場，如果中國無法承認一中各表，還在那一直講九二共識，只會讓台灣民眾更厭煩。

該民調由兩岸政策協會委託決策民調中心執行，在106年5月9、10日晚間，以台灣住宅電話隨機抽樣訪問，有效樣本1074份，在95%信心水準，抽樣誤差正負2.99%。