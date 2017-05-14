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認識馬英九半世紀 葉金川：他不是個很好的朋友…
2017-05-14 13:54
有媒體報導指出，前衛生署長葉金川認為馬英九不是個很關心部屬的人，還說馬一直表態「一中各表」是件很怪的事。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九卸任將近1年，近來常因官司問題登上新聞版面，有媒體報導指出，前衛生署長葉金川受訪談到他過去的長官馬英九，他直言馬英九不是個很關心部屬的人，還說馬在台灣一直表態「一中各表、九二共識」是一件很怪的事情。
據《上報》報導，從高中時代就認識馬英九的葉金川受訪指出，過去他曾多次擔任馬的部屬，但共事這麼多年來，除了公事外，馬英九私下沒找過他，沒有電話熱線、訊息或聚餐，葉金川認為馬英九比較少關心別人，不是一個很好的朋友。
報導也提到，葉金川還說到，台灣氣氛不適合提「統一」，但馬英九卻很奇怪一定要急著表態，他認為可以緩一緩，等時機到了再去實現，但葉金川始終沒有面對面和馬英九說真心話，葉金川坦言卸任後只告訴他要放鬆，別談那麼多。
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