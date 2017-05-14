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中國阻我參與WHA BBC：讓全球聽見台灣心聲

2017-05-14  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）在廣播新聞節目中，詳細報導台灣參加世界衛生大會（WHA）的意願，讓全球民眾聽見台灣的心聲與了解台灣處境。

據《中央社》報導，13日BBC記者布瑞斯托（Michael Bristow）在廣播中表示，近期台灣積極在各界斡旋，希望能夠收到WHA邀請函，但至報名截止仍未收到邀請函。

布瑞斯托說，台灣人民以身在民主社會而自豪，希望能在國際社會發聲，但一直受到中國不斷打壓，使台灣數十年來被排除在許多國際組織獲活動之外。從去年國際民航組織（ICAO）未發邀請函給台灣，到上週中國要求台灣代表團離開金伯利流程認證系統會場，都是中國打壓的結果。

布瑞斯托指出，台灣政府說無法參加WHA和防疫會議，會影響國民健康福祉，這個說法很有說服力；然而並非如此而已，參與這些會議，會讓台灣像是「獨立實體」，並讓全世界認同。

我國駐英國代表林永樂表示，很高興BBC能夠報導此議題，期望能夠讓全球聽眾知道台灣目前的國際處境。

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  • 英國廣播公司（BBC）在廣播新聞節目中，詳細報導台灣參加世界衛生大會（WHA）的意願，讓全球民眾聽見台灣的心聲。（圖擷取自WHO網站）

    英國廣播公司（BBC）在廣播新聞節目中，詳細報導台灣參加世界衛生大會（WHA）的意願，讓全球民眾聽見台灣的心聲。（圖擷取自WHO網站）

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