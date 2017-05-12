豐原建設長年落後 市議員：因豐原人「歹剃頭」

2017-05-12 22:24

〔記者李忠憲／台中報導〕市議員陳清龍昨出席台中市后豐社區大學公民素養講座，分享葫蘆墩圳掀蓋是如何結合民間力量時，他話鋒一轉，語出驚人說出豐原遲無建設，原因之一就是豐原人「歹剃頭（指人難相處）」，讓公部門敬而遠之。他希望民眾應好好自省，不要只說不做，把該盡的責任擔起來，豐原才會有發展。

豐原區原為台中縣治，數十年來沒什麼建設，縣市合併後出現被邊緣化的危機，在地民代努力下，市長林佳龍上任後的台中市政府雖將豐原設定為台中3大副都心之一，並推行各項重大建設，包括醞釀已20年的葫蘆墩圳掀蓋。市議員陳清龍多年前開始結合民間力量，推行豐原葫蘆墩圳掀蓋，在市府支持下推動「水岸花都」，今年7月第1期工程將正式動工。

台中市后豐社區大學舉辦「公民素養講座」，校長楊宏祥昨晚邀請台中市水利局長周廷彰、市議員陳清龍擔任主講者，與上課公民直接面對面，大談葫蘆墩圳歷史及工程規畫等。

課堂學生在周、陳分享後紛紛舉手發言，有的給予肯定，有的則針對工程規畫提出許多疑問及建言，包括增設在地藝術雕塑、工程完工後的維護、經費，及不該設置一次性的花草植物等。

水利局長周廷彰以他參與過的高雄曹公圳掀蓋工程，與豐原葫蘆墩圳作比較。他表示，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂。政府可給民眾需要的建設及設施，但設施要如何使用，要靠民眾自己發起，而不是什麼都由政府來做。

市議員陳清龍作總結時說，過去其實市府也好，民代也好，都努力為豐原爭取建設。但他擔任民代多年，總感覺豐原人意見太多，願意配合做的太少，讓公務員認為豐原人「歹剃頭」。公家單位怕麻煩，加上其他地區民眾都是歡迎配合，讓公務員樂到其他區建設。

陳清龍說，這是豐原人的損失，豐原人應自省，很多事情並非政府單方面的責任，自己也有該盡的義務，如此豐原建設才能順利完成，地方才能發展。他認為，這是每一位豐原人的責任，都應該從一個享受者的角色轉換成付出者，更希望能由地方培育導覽人才，向所有來到豐原的遊客導覽解說，這些都值得深思。

會後有學生表達支持態度並向陳清龍說，對豐原建設落後想不出原因，經議員一點就通，希望大家一起努力，讓豐原變得更好。