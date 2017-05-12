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豐原建設長年落後 市議員：因豐原人「歹剃頭」

2017-05-12  22:24

〔記者李忠憲／台中報導〕市議員陳清龍昨出席台中市后豐社區大學公民素養講座，分享葫蘆墩圳掀蓋是如何結合民間力量時，他話鋒一轉，語出驚人說出豐原遲無建設，原因之一就是豐原人「歹剃頭（指人難相處）」，讓公部門敬而遠之。他希望民眾應好好自省，不要只說不做，把該盡的責任擔起來，豐原才會有發展。

豐原區原為台中縣治，數十年來沒什麼建設，縣市合併後出現被邊緣化的危機，在地民代努力下，市長林佳龍上任後的台中市政府雖將豐原設定為台中3大副都心之一，並推行各項重大建設，包括醞釀已20年的葫蘆墩圳掀蓋。市議員陳清龍多年前開始結合民間力量，推行豐原葫蘆墩圳掀蓋，在市府支持下推動「水岸花都」，今年7月第1期工程將正式動工。

台中市后豐社區大學舉辦「公民素養講座」，校長楊宏祥昨晚邀請台中市水利局長周廷彰、市議員陳清龍擔任主講者，與上課公民直接面對面，大談葫蘆墩圳歷史及工程規畫等。

課堂學生在周、陳分享後紛紛舉手發言，有的給予肯定，有的則針對工程規畫提出許多疑問及建言，包括增設在地藝術雕塑、工程完工後的維護、經費，及不該設置一次性的花草植物等。

水利局長周廷彰以他參與過的高雄曹公圳掀蓋工程，與豐原葫蘆墩圳作比較。他表示，城市是文化的容器，文化是城市的靈魂。政府可給民眾需要的建設及設施，但設施要如何使用，要靠民眾自己發起，而不是什麼都由政府來做。

市議員陳清龍作總結時說，過去其實市府也好，民代也好，都努力為豐原爭取建設。但他擔任民代多年，總感覺豐原人意見太多，願意配合做的太少，讓公務員認為豐原人「歹剃頭」。公家單位怕麻煩，加上其他地區民眾都是歡迎配合，讓公務員樂到其他區建設。

陳清龍說，這是豐原人的損失，豐原人應自省，很多事情並非政府單方面的責任，自己也有該盡的義務，如此豐原建設才能順利完成，地方才能發展。他認為，這是每一位豐原人的責任，都應該從一個享受者的角色轉換成付出者，更希望能由地方培育導覽人才，向所有來到豐原的遊客導覽解說，這些都值得深思。

會後有學生表達支持態度並向陳清龍說，對豐原建設落後想不出原因，經議員一點就通，希望大家一起努力，讓豐原變得更好。

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  • 市議員陳清龍（左三）、中市水利局長周廷彰（右三）受后豐社區大學校長楊宏祥（右二）之邀，出席公民素養講座。（記者李忠憲攝）

    市議員陳清龍（左三）、中市水利局長周廷彰（右三）受后豐社區大學校長楊宏祥（右二）之邀，出席公民素養講座。（記者李忠憲攝）

  • 中市水利局長周廷彰在后豐社區大學公民講座分享葫蘆墩圳未來規畫。（記者李忠憲攝）

    中市水利局長周廷彰在后豐社區大學公民講座分享葫蘆墩圳未來規畫。（記者李忠憲攝）

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