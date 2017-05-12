郝龍斌：國民黨太軟弱才被民進黨看不起
2017-05-12 18:41
〔記者李立法／屏東報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天到屏東市最大集合式住宅東山河社區拉票，他表示，他擔任台北市長時，曾傾全力協助屏東縣投入88風災救災工作，對重災區林邊鄉也有一份特殊感情，希望屏東地區的黨員能夠支持他，國民黨要重新執政，一定要硬起來，他有能力帶領國民黨重返榮耀。
郝龍斌下午在屏東市社區人文關懷協會安排下與東山河社區居民舉辦座談，暢談他參選國民黨主席的理念，他強調，國民黨就是太軟弱才被民進黨看不起，他為了捍衛中華民國及反對台獨才投入黨主席選舉。
郝龍斌並批抨民進黨執政後只會搞鬥爭，清算軍公教，將反核口號掛在嘴邊，卻要把日本核災食品引進台灣，現在還提出8千8百億的前瞻「綁樁」計劃，國民黨再不硬起來，台灣不知會被民進黨帶往何種地步，國民黨一定要團結。
屏東縣具投票權的國民黨員近2萬人，一般認為6位黨主席候選中，吳敦義、洪秀柱及郝龍斌3人在屏東縣較具競爭力，3人接連南下拉票，在投票倒數時刻全力衝刺。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 郝龍斌
政治‧本日最多瀏覽
- 八百壯士等將領拜會林萬億 談軍人年金改革
- 慶祝母親節活動變調 洪秀柱前進武陵高中惹議
- 立院衝突、蔣萬安「一枝獨秀」跳上桌 王丹諷：演過頭
- 蔡總統談WHA 籲不該因政治考量被排除在外
- 吳敦義批小英極權 比武則天還厲害
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 陳明憙生日飛奔鳥取 投入柯南懷抱
- 擴大實施！彰市再增17條路納入收費
- 中職》游擊手突然移防外野 陳傑憲飆最帥美技（影音）
- 補教實名制 基隆也跟進
- 北市搜救隊第八期開訓 訓練各種救援技術
- 中職》郭泰源現身球場 氣色不錯
- 雄獅第一季獲利年增28.3％ 每股獲利1.39元
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 國小女童手刀搶救墜樓幼兒 引發網友論戰
- 大台北、中南部達35度 晚間降雨機率增
- 疑跟女友賭氣 國中生跳2樓送醫
- 國小兒月考「電話禮儀」被扣分 明星媽嘆：太好命
- 歐霸》多爾貝格挑射破門 阿賈克斯險勝里昂晉級決賽 （影音）
- 超A評論》一沙一世界的日本設計教育
- 太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
- 推動醫療2.0！國際扶輪社捐行動醫療車 嘉惠偏鄉
- 彰濱風機今拆1座 520抗爭可望取消
- MLB》貝茲致勝三分砲 紅襪末局氣走釀酒人（影音）
- 高雄岡山傳槍響 1男子中槍派出所求援
- 大S揉夫耳朵曬恩愛 小S淪ㄚ鬟彎腰替汪小菲洗腳
- 高捷黃線平面變地下 捷運局長說出內幕
- 青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」
- 國產首季每股賺1.99元 看好今年營運
- 《觀察筆記》向前行
- 奉獻52年 義籍修女裴嘉妮歸化台灣
- 踹一腳遭禁賽 蔗總自責未在崗
- NBA》提前續約5年 「油頭」萊里續任熱火總裁
- （影音）卜學亮有三層肉不怕露 李運慶吃蟲李易受驚
- 【人生護理站】吃過飯了嗎？
- 宜督盟公布議員出缺席 議長：不食人間煙火
- 高球》南韓美女身材太火辣 連日媒都瘋狂（影音）
- 台塑海水淡化廠 下月提環評
- 前車誤認紅燈突停 後車急閃出「撞況」
- 花蓮五子命案宅 新屋主辦法事安宅
- 客家戲曲大師辭世 客委會頒褒揚狀
- 歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美
- 不怕川普！FBI代局長：續查俄干預大選
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郝龍斌：國民黨太軟弱才被民進黨看不起
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分