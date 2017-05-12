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郝龍斌：國民黨太軟弱才被民進黨看不起

2017-05-12  18:41

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天到屏東市最大集合式住宅東山河社區拉票，他表示，他擔任台北市長時，曾傾全力協助屏東縣投入88風災救災工作，對重災區林邊鄉也有一份特殊感情，希望屏東地區的黨員能夠支持他，國民黨要重新執政，一定要硬起來，他有能力帶領國民黨重返榮耀。

郝龍斌下午在屏東市社區人文關懷協會安排下與東山河社區居民舉辦座談，暢談他參選國民黨主席的理念，他強調，國民黨就是太軟弱才被民進黨看不起，他為了捍衛中華民國及反對台獨才投入黨主席選舉。

郝龍斌並批抨民進黨執政後只會搞鬥爭，清算軍公教，將反核口號掛在嘴邊，卻要把日本核災食品引進台灣，現在還提出8千8百億的前瞻「綁樁」計劃，國民黨再不硬起來，台灣不知會被民進黨帶往何種地步，國民黨一定要團結。

屏東縣具投票權的國民黨員近2萬人，一般認為6位黨主席候選中，吳敦義、洪秀柱及郝龍斌3人在屏東縣較具競爭力，3人接連南下拉票，在投票倒數時刻全力衝刺。

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  • 國民黨主席候選人郝龍斌（中）到屏東市最大集合式住宅東山河社區拉票，強調他絕對有能力帶領國民黨重返榮耀。（記者李立法攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌（中）到屏東市最大集合式住宅東山河社區拉票，強調他絕對有能力帶領國民黨重返榮耀。（記者李立法攝）

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