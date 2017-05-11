赴東吳演講 馬英九透露卸任1年最難過的事…

2017-05-11 18:31

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今表示，中共比較專制的作法短期內可以速效，但沒辦法持久，走向民主才是合理的，台灣經歷過威權才走到現在，不可能走回頭路，中共主張說要和平統一並不夠，是要民主統一，應想辦法爭取台灣人認同，而不是台灣人無法接受的宣傳。

馬英九也說，依現在兩岸情勢，兩岸要討論談判很困難，他卸任1年最難過的，就是兩岸關係發展到這地步，榮景煙消雲散，希望不要再惡化下去，不然對兩岸都是不利的。

馬英九今下午前往東吳大學嚴家淦法學講座演講「從國際法看兩岸關係」，馬英九提到，在二次世界大戰後，世界上有東西德、南北越、南北韓、台灣和中國等4個分裂國家，並詳述這4個國家的發展情勢。

馬英九認為，兩岸經歷不同階段，在他擔任總統的8年間，是兩岸分治60多年來關係最好的時候，並在2009年首度參與世衛大會（WHA），聯繫是大會直接聯繫，不用經過中方，台灣的醫療衛生受重視，今年當然希望也能參加，但如同世衛組織發言人所言，並非是衛生問題，而是政治問題，目前看不出有軟化跡象。

馬英九說，世界各國對中共的一個中國政策，有的贊成、有的沉默、有的模糊，其中包含美、日等29個國家對中共的一中政策抱持模糊，事實上，模糊、沉默並沒簽公報的國家佔了中共邦交國7成以上，這些國家也是「一中各表」，保持彈性跟台灣打交道，「一中各表」讓台灣有呼吸空間，也可以發展國際關係。

馬英九也在回答中生提問時表示，他希望大陸能真正做到尊重異議人士，這並非來自西方理論，而是取自「左傳」的「子產不毀鄉校」，是中國人本來就有的東西，尊重異議非常重要，若做不到，其他都是假的。

馬英九也提到，香港和台灣不一樣，就算「一國兩制」在香港做的好，對台灣也無意義，比較專制的做法短期內可以速效，但沒辦法持久，走向民主才合理，台灣也經歷威權才走到這地步，不可能走回頭路，中共主張說兩岸要和平統一，但這不夠，是要民主統一， 中共應想辦法如何爭取台灣人認同，而不是台灣人無法接受的宣傳。