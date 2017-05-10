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早起、下班進不了故宮南院 立委提案延長開放

2017-05-10  20:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕立法委員陳明文、蔡易餘今天立法院教育及文化委員會提案，要求故宮博物院延長南院景觀園區開放時間；故宮南院處長盧慶榮回應，為增加社區之間互動交流，擬在夏季延長開放時間，確切實施方案還需討論。

陳明文說，故宮南院土地是由嘉義縣政府捐贈，南院景觀園區可提供鄰近民眾休憩場所，因此建議延長開放時間，拉近民眾對故宮南院的距離；蔡易餘說，目前景觀園區開放時間為早上8點到晚上9點，早起運動民眾或下班後想散步的上班族，都無法運用，因此往前後延長為上午6點至晚間10點，提升故宮南院的多面向功能。

故宮南院處長盧慶榮說，為融入社區，讓民眾休憩更方便，預計依照季節調整延長時間，夏季因日照時間長可延長，冬季日照短，且海區風勢強，夜間寒冷，可能會照原訂時間開放。

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  • 故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

    故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

  • 故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

    故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

  • 故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

    故宮南院景觀園區景色優美。（記者林宜樟攝）

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