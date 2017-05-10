郝龍斌稱中南部軌道運輸無意義 花媽：天龍國
針對國民黨主席候選人郝龍斌認為，在中南部做軌道運輸，根本毫無意義。高雄市長陳菊（右二）不滿地說，郝龍斌天龍國的思維，絕不接受這說法。（記者廖振輝攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕總預算達8,800億元的前瞻基礎建設計畫草案，目前仍在立法院進行審查攻防戰。高雄市長陳菊今天率領民進黨直轄市長召開記者會，呼籲國民黨傾聽各地民意，立法院應儘速實質理性的聚焦討論，讓前瞻基礎建設條例及特別預算順利審議。台中市長林佳龍和桃園市長鄭文燦特別表示，國民黨區域立委在地方時都說支持前瞻建設，到了立法院卻是一昧反對，懇請立法院高抬貴手，讓前瞻計畫通過。
國民黨於立法院杯葛前瞻基礎建設計畫草案，民進黨沉寂兩周，今天起由地方政府發動反攻，今天一早，13個綠營執政縣市首長同步將聯合聲明放上臉書；下午，由陳菊領軍，率台南市長賴清德、林佳龍、鄭文燦一起召開記者會，除了呼籲國民黨停止杯葛，也質疑國民黨立委說一套做一套。
陳菊說，國家處於發展嚴重不平等狀態下，長期失衡、頭重腳輕，這樣發展絕對不是平等的發展！今天在此，不是為各自縣市，也不是資源競逐，而是代表不同地區國民意志整合的團結，呼籲各政黨派都能夠國家、南北公平的發展，以人民為念，停止非理性抗爭、非理性杯葛，實質審議，讓該條例草案趕快通過。
賴清德說，中央投注在新北、台北軌道建設，已經有一兆兩千億元，中南部的鄉親卻連公車系統都有很大困難。「國民黨應該體認在台灣困難的時候，特別是中國極力打壓台灣的時候，我們不應展現台灣分歧如此大。」
林佳龍也說，中部縣市包括台中、彰化、南投、苗栗等4縣市不分藍綠首長，都共同支持前瞻建設。在水資源的部分，不分藍綠立委都一致支持，國民黨的盧秀燕還加碼，不知道為什麼到立法院就一昧反對，網路上被批評，這些人又開記者會說支持。台灣已經第3次政黨輪替，後續都可以具體審議，中部的前瞻項目，願意接受大家嚴格的審查。
鄭文燦則質疑，不同黨的立委在地方都說支持，不知道為什麼，到立法院都變成另一張臉。不過他並未指出是哪一些立委。
據轉述，行政院副院長林錫耀在民進黨中常會中表示，現在只是前瞻條例審查，希望條例先過，針對前瞻預算部分，可以兩年編一次。民進黨團總召柯建銘則希望民進黨委員可以再有耐心一點，如果國民黨還是這樣不理性、說話不算話，連院會通過決議都可以推翻，那民進黨會調整策略。
被問到國民黨主席候選人郝龍斌日前批說，8800億拿來選舉綁樁，在中南部做軌道運輸，根本毫無意義。
對此，陳菊回應，中央政府在新北、台北投資軌道一兆兩千億元，郝龍斌站在天龍國（的角度）這樣講，有一點歧視南部，她絕不接受這說法，如果郝龍斌要領導國民黨，令人很擔心，陳菊並批評這是「飽漢不知餓漢飢」。
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