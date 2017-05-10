少將涉共諜案若屬實 王定宇：簡直該判死罪
2017-05-10 11:24
曾任飛指部指揮官的馬防部副指揮官謝嘉康少將（左），疑似涉入共諜案，昨遭檢調約談。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官、前飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將疑涉共諜案，遭檢方搜索住宅並約談到案。民進黨立委王定宇今日受訪時指出，由於謝嘉康曾任飛彈指揮部指揮官，若涉案情節屬實，「是非常嚴重的共諜案」。
根據《聯合報》報導，王定宇指出，謝嘉康曾任飛指部指揮官，對飛彈部隊的部署十分清楚，但國家給一個少將這麼好的待遇，如果他還做出對不起國家的事，簡直就「該判死罪」。王定宇表示，目前已聯絡國防部了解事件過程，若查證屬實，除了最嚴厲的法律制裁之外，只要判定有罪，所有的退休給予都應剝奪歸零。
另外，針對有學者指出，此案可能影響台美軍售，王定宇認為，台美軍售在穩定路徑上，且不只台灣，美國軍方也有共諜，重點是有沒有能力調查及揪出共諜，此次共諜案是軍方主動查出，應該給予軍方讚賞與肯定。同時王定宇也呼籲，當一名少將淪為共諜，是否有辦法可以預防？而不是等飛彈參數流出後才來抓，這些都要調查清楚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- 不滿調降非自住房屋稅 竹縣民靜坐抗議
- 文在寅當選 外交部盼與韓共同致力東北亞安全
- 賀文在寅當選 蔡英文：共同為亞太和平穩定努力！
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP lawmakers condemn China after WHA snub
- 友人女友身材火辣 碩士男酒後襲胸又摸臀
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 不忍媽暗夜哭泣 單親原民生拚進東華
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 我是貓／認得幾個字
- Facebook電腦版故障 無法登入臉友哀嚎
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 權力不對等 人本:陳星無權片面詮釋
- 今高溫飆35度！ 吳德榮：週六變天
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 質疑前故宮院長涉貪挨告 高院判林佳龍勝訴
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
- 致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 自由廣場》〈林保華專欄〉朝鮮握有中國什麼把柄？
- 林哲瑄開轟止連敗 送葉總百勝
- 菲籍夫妻愛高雄 先後歸化國籍
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
- 營收優於財測高標 文曄首季EPS1.06元
- 〈Let’s talk〉過度依賴前女友 態度變冷難接受
- 故宮擬增設副院長 常駐南院
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 視障人掉手杖 暖警化身「我是你的眼」
- 台股萬點快閃 小英上任 股民每人賺56萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：少將涉共諜案若屬實 王定宇：簡直該判死罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分