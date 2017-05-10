少將涉共諜案若屬實 王定宇：簡直該判死罪

曾任飛指部指揮官的馬防部副指揮官謝嘉康少將（左），疑似涉入共諜案，昨遭檢調約談。（資料照，記者張忠義攝）

2017-05-10 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官、前飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將疑涉共諜案，遭檢方搜索住宅並約談到案。民進黨立委王定宇今日受訪時指出，由於謝嘉康曾任飛彈指揮部指揮官，若涉案情節屬實，「是非常嚴重的共諜案」。

根據《聯合報》報導，王定宇指出，謝嘉康曾任飛指部指揮官，對飛彈部隊的部署十分清楚，但國家給一個少將這麼好的待遇，如果他還做出對不起國家的事，簡直就「該判死罪」。王定宇表示，目前已聯絡國防部了解事件過程，若查證屬實，除了最嚴厲的法律制裁之外，只要判定有罪，所有的退休給予都應剝奪歸零。

另外，針對有學者指出，此案可能影響台美軍售，王定宇認為，台美軍售在穩定路徑上，且不只台灣，美國軍方也有共諜，重點是有沒有能力調查及揪出共諜，此次共諜案是軍方主動查出，應該給予軍方讚賞與肯定。同時王定宇也呼籲，當一名少將淪為共諜，是否有辦法可以預防？而不是等飛彈參數流出後才來抓，這些都要調查清楚。