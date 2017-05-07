藍黨魁政見會在台談統獨 徐永明酸：靈肉分離！
2017-05-07 15:40
時代力量黨團總召徐永明表示，一場在台灣舉辦的黨魁選舉政見發表會，竟在討論統獨與否，「就像討論如何出賣台灣，頗為弔詭」。（資料照，記者林堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉第2場電視政見發表會昨舉行，爭取連任的洪秀柱，將統獨路線問題端上檯面。時代力量黨團總召徐永明今表示，這些人在台灣舉辦的黨魁選舉政見發表會上，竟討論統獨問題，令人難以理解。
徐永明今於臉書粉專分享本報報導，並撰寫〈台灣當籌碼台獨比梅毒，國民黨靈肉分離邏輯，實在令人不齒〉一文。他提到，與會中除吳敦義重拾老梗「一個中國、各自表述」，還有人「拿梅毒來嘲諷台灣獨立論述」，讓他覺得不可思議。
徐永明表示，一場在台灣舉辦的黨魁選舉政見發表會，竟在討論統獨與否，「就像討論如何出賣台灣，頗為弔詭」。徐永明質疑，一個存續於台灣民主政治中、經由台灣民主選舉獲得權力來源的政黨，「卻認為台灣還歸屬在『一個中國』底下，這樣『靈肉分離』的邏輯誰能理解？
徐永明直言，若國民黨認為其核心思想是「一個中國」，而台灣僅是中國一部分，「那這個政黨真的沒有在台灣存在的必要」，因為台灣民主發展至今，「需要的是更多本土政黨，雖然對經濟、社會、環保等議題，可能有不同看法，但都有基本且一致的看法，就是台灣是個獨立國家，政黨競爭是為了讓台灣更好，而非一心想出賣台灣」。
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