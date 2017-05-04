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為台獨奮鬥一生 前國策顧問蔡有全不幸猝逝

2017-05-04  23:22

〔記者劉力仁／新北報導〕前國策顧問蔡有全，今天下午2點多因為心肌梗塞在家中猝逝，享壽67歲；家人表示，蔡有全有高血壓病史，最近幾天常說頭暈，常會躺著休息，下午2點多以為他照顧孫子顧到睡著了，沒想到竟是心肌梗塞病發，傷心不已，希望大家記得蔡有全在台獨這條路上的堅持，以慰他在天之靈。

民國40年次的蔡有全，曾經在鄭南榕的自由時代雜誌社工作，1987年8月30日，在台北市國賓大飯店舉行的「台灣政治受難者聯誼總會」。蔡有全主持會議，處理許曹德「台灣應該獨立」列入組織章程提案，觸怒國民黨執政當局，蔡有全以「預備意圖竊據國土罪」被判處11年重刑，遭到國民黨政府拘捕入獄；1989年，妻子周慧瑛代夫出征，高票當選台灣省議員。1998年凍省後，周慧瑛又接連代表民主進步黨參選北縣兩屆立法委員，高票當選。

蔡有全的兒子蔡心岳哽咽說，父親一輩子為台獨理想奮鬥，希望大家記得他對於台獨理念的堅持，對奠定台獨精神有所貢獻。

目前蔡有全停靈在台北醫學院，曾與蔡有全一同為台灣民主奮鬥的夥伴也紛紛趕往現場致意。

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  • 前國策顧問蔡有全，今天下午2點多因為心肌梗塞在家中猝逝，享壽67歲。（資料照，記者劉信德攝）

    前國策顧問蔡有全，今天下午2點多因為心肌梗塞在家中猝逝，享壽67歲。（資料照，記者劉信德攝）

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