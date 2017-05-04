世大運手冊挨批 柯文哲：會找出符合大家想法的做法
2017-05-04 18:43
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣國成員今到北市府門口抗議，譴責世大運秩序手冊汙名化獨派團體，市長柯文哲今受訪時說，手冊通常先是英翻中，會詢問執行長蘇麗瓊了解原由；至於世大運是否可帶國旗入場，會找出「符合大家想法做法」。
本報日前獨家報導，北市府3月底舉行世大運災防演習，出版秩序手冊把「國旗問題」與IS（伊斯蘭國）恐攻列為可能發生特殊狀況，並指「在國人不瞭解奧會模式之情形下，易讓本土或獨派意識濃厚人士，以國旗問題，藉機製造事端」。
台灣國成員今下午到北市府抗議，認為世大運秩序手冊將獨派污名化，把獨派和恐怖份子混為一談，要求市府道歉並重新印手冊。
市長柯文哲下午出席台北市聯醫國際護師節活動，會後受訪被問及獨派赴市府抗議一事時說，手冊都是先有國際英文版，再翻成中文，「但不曉得怎麼翻」，會詢問執行長蘇麗瓊了解原由。
有媒體問，是否因雙城論壇加上會有中國選手來台參加世大運，基於政治考量才導致手冊出現問題？柯說，（主權問題）本來就是很麻煩題目，但國際體總總會（FISU）會長近期會來台，會提出目前遇到問題並和對方細談。
柯指出，世大運是在前任市長郝龍斌任內承辦，但他上任後也有簽同意書，內容提及「保證以奧會規定辦理世大運」，所以會再跟國際體總商量。
至於會不會向國際體總爭取讓中華民國國旗進入會場？柯文哲說，還是回到與體總簽訂的條約內，到時再看同意書中提及的「奧會規定」如何執行，之後會提出「符合大家想法的做法」。
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