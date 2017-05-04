世大運秩序冊把獨派歸類「恐怖份子」？ 柯文哲：奇怪...
2017-05-04 17:34
〔即時新聞／綜合報導〕即將於8月中舉辦的台北市大運，其出版的秩序手冊竟將「國旗問題」，與IS（伊斯蘭國）恐攻一樣列為可能發生的特殊狀況，將獨派貼上恐怖份子標籤。台北市長柯文哲對此也覺得奇怪，會再進一步確認。
秩序手冊中寫到，「在國人不瞭解奧會模式之情形下，易讓本土或獨派意識濃厚人士，以『國旗』問題，藉機製造事端。」這樣的內容讓獨派人士相當不滿。
柯文哲今日受訪時也坦言「奇怪」，認為手冊內容應該是英翻中而來，不知這樣的內容是從哪裡翻過來的，會再向世大運執行長蘇麗瓊確認。
柯文哲還說，自己當選後，也有被要求簽署遵照奧會規定辦理世大運的同意書，但國旗是否能帶入會場，柯P說這相當麻煩，還不太確定該如何處理，之後要再和國際大學運動總會（FISU）討論。
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