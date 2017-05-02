中國代表團在澳洲國際會議咆哮 趕台灣代表出場
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣昨天參與今年在西澳舉行的鑽石國際認證制度「金伯利流程」年度大會，卻被中國代表團以蠻橫的方式趕出會場，在場目睹一切過程的澳洲官員以「噁心和異常的場景」形容中國代表團的所作所為。外交部今晚對此回應表示，此種不當作為引起台灣人民反感，也是對主辦國及全體參與方的漠視，嚴重影響各方在專業議題之合作，我方對此表達遺憾與譴責。
為遏止「血鑽石」非法交易歪風，聯合國大會於西元2000年通過兩項決議案，欲建立防範非法鑽石交易的認證機制，3年後成立了「金伯利認證機制（Kimberry Porcess）」。台灣由於不是聯合國會員，加上中國的阻撓，一直以來參與金伯利機制遭遇許多困難。然而在不斷交涉及友好國家的斡旋之下，台灣雖未能成為正式「參與國」，但機制在參與國名單後方，特别註記指出「鑽石原石貿易實體中華台北」也達到機制的最低要求。台灣並在2007年獲得合法觀察員地位。今年延續往例受邀，以「鑽石原石貿易實體」代表台灣與會。
然而昨天在澳洲伯斯舉行的金柏利年會開幕儀式中，當澳洲外交部長朱莉‧畢紹普正要上台時，中國代表團卻開始在台下鼓譟和咆哮，拿著麥克風發出噪音，並提出程序問題，質疑「屋子裡是不是每個人都經過邀請了呢？」中國代表團要求台灣代表「不能在場」，咆哮和噪音前所未見，使會議無法進行。主席代表澳洲中國代表到後台進行閉門會議，展開協商，最後決定要求台灣代表離開，會議繼續進行。
根據外電報導，一名目睹過程的不具名澳洲高層官員以「噁心和異常的場景」形容中國代表團的所作所為，認為非常不合適，而且也不尊重。澳洲主辦方外交與貿易部也表示已向中國駐澳洲大使表達關切。
外交部今晚回應此事表示，金伯利機制為一專業性、技術性政府間國際組織，我一向秉持務實、專業參與原則出席KP會議，盼與各參與方共同遏止國際間鑽石原石非法交易。我政府此次感謝澳大利亞邀我出席KP期中會議的善意，足見台灣在專業議題上之參與是不可或缺，也被各國肯定。
外交部並說，但中國大陸為阻擾我參與KP會議，不惜強力干擾議事程序，致會議無法進行，此種不當作為是對主辦國及全體參與方的漠視，嚴重影響各方在專業議題之合作，我方對此表達遺憾與譴責。
外交部表示，中國大陸長期以來以政治力限縮我國際參與，甚或阻擾我出席各項專業機制，尤以近期對我國際參與打壓之力道更甚以往，此一做法造成國際共同處理全球議題之缺口，除引起臺灣人民的反感，亦與兩岸關係和平發展背道而馳。我國將持續秉持專業、務實、有貢獻之原則，持續推動國際參與。
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標題：中國代表團在澳洲國際會議咆哮 趕台灣代表出場
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