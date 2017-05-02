立委質疑拖延反壟斷法 NCC說分明
〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC），針對日前時代力量立委黃國昌痛批NCC故意拖延反壟斷法一事，今天發出聲明表示，以審慎負責與時俱進態度進行法規調適與監管政策，才是主管機關應該有的態度與立場，NCC也認為，除了反壟斷法除了應確保意見自由市場不淪為少數人所控制外，應同時兼顧廣電產業未來長久發展，且應同時與匯流法制其他立法或修法通盤考量，結構管制與行為監理都相當重要，因此也考慮同步進行廣電三法的研修，站在主管機關立場，不應因輿論壓力而輕率辦理，NCC官員也透露，希望在就任滿一周年前（8月），可以提出廣電三法與反壟斷法的新版法案。
黃國昌4月29日在立院質詢時曾表示，包括大老闆想藉由媒體，發揮政治影響力，同時媒體併購案持續發生，但到目前為止，反媒體壟斷的修法卻毫無進度，「NCC一直拖延，讓人無法接受，黃國昌質疑，不了解為什麼NCC遲未提出修法版本。
NCC聲明中表示，反媒體壟斷法草案工作小組至今已召開10次工作小組會議，經過多次內部廣泛討論，除提報過3次委員會議（第732、736及740次）討論審議，更在今年3月時邀請了通訊傳播、法律等相關領域的學者，辦理2場諮詢會議，同時也在外部相關學會辦理的論壇中聽取學者專家的意見，絕未有任何拖延之情事。
NCC強調，關注數位匯流趨勢及產業整體發展、言論自由及多元價值維護、以及國家安全與消費權益保障等，是NCC的重要任務，尤應注意外在環境的劇烈變化，包括技術發展、市場定義與結構變化、經濟典範轉移等面向，都必須全面關照，反媒體壟斷相關草案自去年8月本屆委員會就任以來，即以負責的態度，一直持續討論研議中。
NCC也指出，在專家諮詢會議中，甚至也有部分學者提到，反媒體壟斷法的修訂，是否應考量網際網路的影響力，從102年立法倡議的當時，到現在媒體環境的快速變遷，新興網際網路平台的崛起，尤其是社交媒體、自媒體、用戶自行生產新聞內容之媒體（UGC）的興起，以分眾為特性的營運模式，提供給民眾不同獲取資訊的管道，傳統廣電媒體已未必是民眾獲取資訊的主要管道，更有甚者，近年來網際網路的影響力不斷增加，尤其從廣告主的廣告投放來看，網際網路媒體投放量已超過傳統廣電媒體，傳統廣電媒體轉型及法規再造，已到刻不容緩的階段。
NCC表示，在4月完成匯流兩法報院之後，將廣電三法的研修納入匯流修法工作小組討論，為傳統廣電媒體在匯流環境中尋找定位，為促進跨平台競爭與合作再尋出路。
NCC表示，的確需要更多的時間，針對廣電三法與反媒體壟斷法進行思考與討論，而且有必要與其他相關匯流法制通盤檢視，除了「防弊」之外，應如何「興利」，才能真正與時俱進，迎接數位匯流時代的來臨。
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