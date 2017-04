盼參與WHA 小英推特：不應以任何理由排除台灣

蔡英文在推特呼籲各國不應以任何理由,排除台灣參加今年的WHA。(資料照,記者方賓照攝)

2017-04-30 21:40

〔即時新聞/綜合報導〕世界衛生大會(WHA)將於5月8日截止報名,目前台灣仍未收到邀請函。總統蔡英文昨天在推特連貼4文,呼籲「不應以任何理由排除台灣參加今年的WHA,健康問題應該不分國界,台灣是全球健康方面重要的角色。」

蔡英文昨天在推特用英文貼文喊話,她呼籲各界不應以任何理由將台灣排除在外,另一則貼文則表示,「台灣致立於幫助其他國家面對健康挑戰,也積極參與世界的健康衛生項目。」

針對許多國家為台灣發聲,蔡英文也表示謝意,「在台灣申請參加WHA時,我們很感謝國際社會對台灣的持續協助,謝謝你們為台灣出聲!」

另外,蔡英文昨天接見美國在台協會主席莫健,她在推特貼出與莫健合照;昨天莫健表示,美國強力支持台灣以觀察員身分參與WHA,希望台灣今年也能再次參與。

蔡英文推特貼文如下:

1. Taiwan should not be excluded from WHA this year for any reason. Health issues don't stop at border & Taiwan's role is impt to global health.

2. Taiwan is committed to assisting other countries that face health challenges & active contributor to health programs around the world.

3. On Taiwan's participation in the WHA, we are grateful for continued support from the intl community. Thank you for speaking out for Taiwan.