盼參與WHA 小英推特：不應以任何理由排除台灣
蔡英文在推特呼籲各國不應以任何理由，排除台灣參加今年的WHA。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月8日截止報名，目前台灣仍未收到邀請函。總統蔡英文昨天在推特連貼4文，呼籲「不應以任何理由排除台灣參加今年的WHA，健康問題應該不分國界，台灣是全球健康方面重要的角色。」
蔡英文昨天在推特用英文貼文喊話，她呼籲各界不應以任何理由將台灣排除在外，另一則貼文則表示，「台灣致立於幫助其他國家面對健康挑戰，也積極參與世界的健康衛生項目。」
針對許多國家為台灣發聲，蔡英文也表示謝意，「在台灣申請參加WHA時，我們很感謝國際社會對台灣的持續協助，謝謝你們為台灣出聲！」
另外，蔡英文昨天接見美國在台協會主席莫健，她在推特貼出與莫健合照；昨天莫健表示，美國強力支持台灣以觀察員身分參與WHA，希望台灣今年也能再次參與。
蔡英文推特貼文如下：
1. Taiwan should not be excluded from WHA this year for any reason. Health issues don't stop at border & Taiwan's role is impt to global health.
2. Taiwan is committed to assisting other countries that face health challenges & active contributor to health programs around the world.
3. On Taiwan's participation in the WHA, we are grateful for continued support from the intl community. Thank you for speaking out for Taiwan.
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 台灣向美國買F-35？ 國防部：9大軍售案執行中
- 夢想啟航 林佳龍：十年磨一劍 當市長也算創業成功
- 盼參與WHA 小英推特：不應以任何理由排除台灣
- 一週大事》4月23日至29日
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 警匪駁火若在台北市上演？柯文哲：市警有練過
- 國道拋錨可找中油免費拖吊？高公局：早沒這項服務
- MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…
- 【小繆思】一直都在
- 背武財神像環島 丁子恩52天圓夢
- 中職》陳俊秀右膝不適 王柏融生涯首度扛四番
- 北市「房地稅額e化查詢平台」明上路 買房可先試算
- 胸前只貼OK繃... 讓新崛江暴動的辣妹被找到了！
- 駁火50槍又近4小時對峙 劉邦誠棄械投降
- 毒孫涉縱火 燒死癱瘓阿嬤
- 春嬌和「他」穿情侶鞋 五月天知道嗎？
- 故事》即使是全世界最富有的呂底亞國王，也無法逃避命運降臨的不幸
- NBA》美媒評比球員表現 林書豪的名次在這
- 頭份「四月八」踩街登場 各隊磨刀霍霍秀創意
- 警方抓太陽會總顧問劉邦誠 專案名稱很有梗......
- 擺脫溪床便道 南橫勤和至復興中期道路開通
- 警匪駁火夜市中央封街 店家不顧生意：警察加油
- NBA》柯爾背傷持續缺陣 柯瑞：想他的聲音
- 黨籍案勝訴 賴進坤要國民黨還公道
- 全國會長盃舞蹈賽 身障者尬舞超有自信
- 劉邦誠揚言丟手榴彈 新北市警局長趕抵坐鎮
- MLB》響尾蛇再損一投 米勒肘傷嚴重決定動刀
- 爆劇組過勞癲癇 炎亞綸金口開示
- 網友大推好吃！ 這地方的肯德基有賣炸雞肉飯
- 中市公車改「供給導向」 落實偏鄉交通正義
- 米嚕咕的占星頻道：2017.4/30～5/6
- IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊
- 保時捷女網賽》賽果說明一切 莎娃快意晉4
- 金城武有愛「放屁都甜」 封口感情事 全力護愛
- 福高自小客突起火 女駕駛迅速逃離
- 不止鴻海 台塑也擴大美投資案
- 病友霸凌 3女壓1女頭浸水桶
- 「誠實必須付出代價...」 才女作家夫、父齊現身！
- 生命線台灣總會理事長 蔡英文主持交接
- 小黃違規左轉撞死台大學生 運將判賠212萬
- 看了手超癢！亞裔少年一次運4球 驚呆眾人
- 中職》都在故意四壞後抓他 李宗賢二度敲再見安打
- 7旬翁開車失蹤逾月 魂斷合歡山谷
標題：盼參與WHA 小英推特：不應以任何理由排除台灣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email