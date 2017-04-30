藍營勸進 詹啟賢：勿消費郭台銘

2017-04-30 12:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉，部分陣營稱將支持鴻海董事長郭台銘代表國民黨角逐2020年總統大選，國民黨主席候選人詹啟賢今在臉書上表示，他曾和郭台銘談過2020年，但這應由郭自己回答，不要消費郭台銘。

詹啟賢表示，昨天第一場黨主席政見發表會，許多媒體都關注是否支持郭台銘代表國民黨出征2020，而當初國民黨發不出薪水時，就是他基於多年交情，打電話向郭調度財務，發放黨工薪水，「大家可以了解我們的關係」。

詹啟賢也說，至於2020，「我們曾經談過這些事」，但應由郭台銘自己回答。

詹啟賢指出，某候選人一直提出這樣的主張，這是不負責任、心虛的展現，國民黨不能「一廂情願」找外人代打，當事人如不能答應，屆時又手忙腳亂找其他候選人，臨時抱佛腳，對國民黨不是好事，「2016換人事件難道還要發生一次嗎？」黨主席必須要有為黨承擔的覺悟，務實面對。

詹啟賢強調，國民黨要自己反省，依目前的狀況，有辦法吸引社會賢達加入嗎？人必自重而後人重之，最重要的還是國民黨本身的社會價值是什麼？國民黨該做的是團結、改革，讓國民黨煥然一新，提出感動人心的政策，讓郭台銘支持國民黨，而不是消費郭台銘，這才是黨主席應該要思考的方向。