拆鄭成功銅像與八田事件相比 原民議員這麼說…

2017-04-28 20:39

〔記者蔡文居／台南報導〕鄭成功中樞祭典明天將在台南延平郡王祠舉行，台南市議員谷暮．哈就、蔡玉枝及西拉雅部落發展促進會理事長段洪坤今天在台南市議會召開「反省與正義—拆除鄭成功銅像運動的省思」記者會，指有些人不懂「解殖民」的意涵，反而將之前八田與一銅像被砍頭的新聞搞混在一起談論，批判為何不去罵日本人，這是缺乏理性思考，誤把「去殖民化」意涵扭曲為激情的「去中國化」的意識形態。

他們重申，他們尊重鄭氏家族與信徒對鄭成功的崇拜與信仰，但也請尊重原住民族人「去除漢文化霸權」的要求，任何一個具有威權符號的形象都不適宜被高掛在公共空間裡，更遑論還變成中樞祭典強勢的主宰著台灣歷史價值「一元化」的詮釋。

谷暮表示，日前原住民立委要求內政部長不得再擔任今年鄭成功中樞祭典的主祭，引發鄭氏家族及信徒的反彈聲浪，認為此舉是對鄭成功的不敬與污衊，並聲明鄭成功並沒有殺害原住民，反而是照顧保護原住民族人。因此今天他們特地召開記者會，以理性態度論述「拆除鄭成功銅像」運動的用意，目的在希望促進整個社會去反省漢文化霸權思想，長期對於原住民族有形無形的傷害，期待能夠開啟理性的對話與討論，讓歷史真相還原，邁向和解的道路，才能達到真正的族群和諧。

谷暮表示，從2012年起至今，他們在台南一直推動拆除鄭成功銅像運動，主張取消鄭成功中樞祭典並全面反省教科書對鄭氏歷史的詮釋，用意在於促進整個社會普遍認為鄭氏為民族英雄的殖民史觀的反省，最終目的是「解殖民」，諸如此類的歷史人物，都不應該透過官方的祭典與資源來造神崇拜，這是對原住民族群最基本的尊重，然而有些人不懂解殖的意涵，反而將之前八田與一銅像被砍頭的新聞混為一談。

在明天中樞祭典的前夕，他們再次呼籲幾個訴求：

一、首先政府應積極的辦理相關論壇，邀集專家學者，透過嚴謹的學術研究與討論將歷史真相還原，切勿讓稗官野史的歷史謬論，更加阻礙了台灣人應該要有的反省。

二、也請總統府原住民族轉型正義委員會也將此列入必須還予歷史正義的議題之一，莫再讓錯誤的認知繼續傷害原住民。

三、全面檢討現行教科書存在之殖民史觀的論述，增加原住民歷史篇幅及節數；公共空間不宜存在著任何具有威權符號象徵的銅像紀念碑等。

四、無論地方與中央，不宜利用公部門資源經費辦理相關造神的祭典與活動；讓民間信仰回歸民間辦理，去殖民化的轉型正義必須從政府開始做起。