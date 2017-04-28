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太陽花領袖無罪遭北檢提上訴 黃國昌這樣說...
2017-04-28 17:13
〔即時新聞／綜合報導〕因反服貿、反黑箱所引發的318太陽花學運占領立法院一案，經由台北地院判定領導者林飛帆、陳為廷、黃國昌等22人「無罪」，北檢對此判決不滿、提起上訴。黃國昌透過臉書表示：「不意外，予以尊重。」
林飛帆、陳為廷、黃國昌等22人先前遭台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務、違反集會遊行法等罪嫌起訴，但台北地院認定眾人進入立院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由，判決22人全部無罪。對此，北檢認為判決用法尚嫌未洽，今提起上訴。
黃國昌在臉書PO文指出：「雖然我相信，318佔領運動的無罪判決不僅結論是正確的，更具有憲政民主的高度意義，但得知檢察官決定提起上訴，其實並不意外，予以尊重。就讓我們再一次地闡釋318行動的憲政意義，也讓台灣的上級審法院接受相同的考驗與試煉。」
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