北韓導彈有殘骸怎麼辦？ 韓軍稱薩德能「完全擊毀」

面對外界質疑薩德攔截導彈時產生的碎片可能波及地面，南韓國防部有自信地說薩德可以「完全摧毀導彈」。圖為薩德部署概況。（法新社）

2017-04-27 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」）昨日運抵南韓星州郡高球場部署地，軍方人士指稱最快下個月就可以開始運作，不過外界質疑，若薩德在低空攔截北韓導彈時，因爆炸產生的殘骸碎片恐對地面人員及資產造成嚴重危害，南韓國防部有自信地說薩德可以「完全摧毀導彈」。

根據南韓《韓聯社》報導，針對薩德攔截北韓導彈所產生的碎片及殘骸是否會波及地面，軍事專家指出，美國對此已進行過許多模擬測試，而南韓國防部一位負責人指出，美軍提供的資料顯示，若攔截高度超過10到12公里，導彈碎片就不會給地面帶來危害，雖然薩德的有效攔截高度為40至150公里，但就算在10至12公里以上高度也可以「完全擊毀」導彈。

另外，南韓國防部還提到，薩德可以在40公里以上的高空攔截電磁脈衝導彈，可說是全球最先進的導彈防禦系統，預計最快下個月就會開始運作備戰。