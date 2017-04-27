國民黨主席選舉激烈 詹啓賢批競選對手對台南没建設

2017-04-27 11:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今天到台南市進行基層拜票行程，應邀出席大台南婦女領袖協進會會員大會時表示，不少黨內候選人都曾參訪過台南，也擔任過重要職務，可是「對台南有真正建設嗎？沒有啊！」他允諾當選一定會重視南北平衡發展。

詹啟賢強調，他的家還在台南，41歲到58歲的人生菁華奉獻給台南，他懷抱理想為社會做事，現在也是以同樣心情，想為台南、為台灣做事。

詹啓賢並強調自己，沒有人頭黨員、没有派系支持、沒有錢，但他做人做事實在，敢改革，敢承擔，選舉就剩一個月了，呼籲黨員明辨慎選，選出真正能夠帶領新的國民黨的主席，台灣和黨才有希望。