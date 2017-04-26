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汽車駕訓班報名費是否調漲？交通部︰評估中

無黨籍立委趙正宇今質詢汽車駕照考試增加路考項目，駕訓班報名費是否會因此調漲；交通部公路總局副局長黃運貴指出，目前正委託國立交通大學評估中。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-26  11:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕無黨籍立委趙正宇今質詢汽車駕照考試增加路考項目，駕訓班報名費是否會因此調漲；交通部公路總局副局長黃運貴指出，的確有駕訓班業者反映希望調整報名費用，目前正委託國立交通大學評估中，預計最快8月份，會有初步結果。

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，立委趙正宇質詢指出，汽車考照要增加路考是好的做法，但台灣駕訓班考照場地都很小，甚至有的會教學員記某些口訣，即使拿到駕照也無法正式上路，歐美各國早已實施路考，他也支持路考制度。

趙正宇接著詢問，萬一學員因路考出狀況是否有保險，且駕訓班因保險費用增加，都在醞釀調漲報名費用，目前狀況如何？交通部長賀陳旦表示，大方向是使用者付費，路考也會小心選擇考驗路線。

黃運貴則表示，現階段駕訓班業者可按照交通部公布之報名費上下限做調整，的確有業者反映希望能調漲上下限，目前交通部正與交通大學合作，評估新制實施後如何調整費用，目前仍在評估中，預計最快8月份會有初步結果出爐。

據交通部公路總局資料顯示，目前核定駕訓班收費標準，台北市的上限為新台幣13500元、下限9000元，高雄市上限13500元、下限8000元，台灣省（其他縣市）部分上限13000元、下限為8000元。

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