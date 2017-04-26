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「鄉下都拿鋤頭戴斗笠」 藍委：不用蓋捷運！

2017-04-26  13:43

〔即時新聞／綜合報導〕立院今審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠僵持不下，有藍委大喊經費分配不公、花東也要軌道與環島路網，國民黨立委羅明才還酸，「鄉下都拿鋤頭戴斗笠」，再指建設有輕重緩急，前瞻將捷運蓋在人口稀少的鄉下，似乎沒有必要，因為到時候都是「空的」。

《風傳媒》報導，民進黨立委林靜儀聞言怒批，種田人就不能坐捷運？你再繼續羞辱農民試試！林靜儀也在臉書粉專撰文質疑，「我們鄉下人拿鋤頭養出你們這種看不起種田人的民意代表？」

林靜儀指出，要蓋捷運或其他交通方式，都可以討論、分析，「但是請各位吃果子不知拜樹頭的高等人」，搭捷運時，「稍微，稍微就好，體諒一下中南部連公車都很難等的『拿鋤頭的人』好嗎？」

林靜儀也提到，這種話羅明才先前才講過，「今天審法條再講一次，還得意洋洋！」她感嘆，「中南部拿鋤頭凍田水養出這樣心態的國會議員！」

林靜儀臉書粉專全文：

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  • 國民黨立委羅明才今表示，「鄉下都拿鋤頭戴斗笠」，質疑前瞻將捷運蓋在人口稀少的鄉下，是否有其必要性。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨立委羅明才今表示，「鄉下都拿鋤頭戴斗笠」，質疑前瞻將捷運蓋在人口稀少的鄉下，是否有其必要性。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 對於羅明才的歧視性言論，民進黨立委林靜儀痛批，「中南部拿鋤頭凍田水養出這樣心態的國會議員！」（資料照，記者羅沛德攝）

    對於羅明才的歧視性言論，民進黨立委林靜儀痛批，「中南部拿鋤頭凍田水養出這樣心態的國會議員！」（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 前瞻 捷運 斗笠 林靜儀 羅明才 鋤頭
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