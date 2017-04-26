「白狼」率百人赴立法院 高舉五星旗聲援反年改

2017-04-26 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕抗議年金改革，反年改團體在上週動員包圍立院，並對官員出手使用暴力。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今日也率眾到立法院外，一面聲援反年改抗爭，一面痛批政府，嗆說，「沒有軍公教的付出，裡面的立委哪來的錢買票？」

立法院在今日進行兩場年改公聽會，張安樂一早帶著200人到場外抗議，高舉五星旗聲援反年改群眾，甚至還打出「兩岸統一紅利，年金永遠不倒」的口號。對於上週反年改團體因使用暴力遭到撻伐一事，張安樂表示，「就像民進黨所說的，因為有暴力政府，才有暴力民眾」

張安樂強調，沒有軍公教幾十年來的辛苦，沒有台灣安定，「這些人憑什麼賺大錢？憑什麼賄選？這些立委買票的錢哪來的？」