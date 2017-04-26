| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
亞錦賽》戴資穎24分鐘就開胡 續朝台灣第一金邁進 人保加碼 樂陞董座許金龍最快下午離開北所
 首頁 > 政治

「白狼」率百人赴立法院 高舉五星旗聲援反年改

2017-04-26  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕抗議年金改革，反年改團體在上週動員包圍立院，並對官員出手使用暴力。中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今日也率眾到立法院外，一面聲援反年改抗爭，一面痛批政府，嗆說，「沒有軍公教的付出，裡面的立委哪來的錢買票？」

立法院在今日進行兩場年改公聽會，張安樂一早帶著200人到場外抗議，高舉五星旗聲援反年改群眾，甚至還打出「兩岸統一紅利，年金永遠不倒」的口號。對於上週反年改團體因使用暴力遭到撻伐一事，張安樂表示，「就像民進黨所說的，因為有暴力政府，才有暴力民眾」

張安樂強調，沒有軍公教幾十年來的辛苦，沒有台灣安定，「這些人憑什麼賺大錢？憑什麼賄選？這些立委買票的錢哪來的？」

廣告
  • 中華統一促進黨主席張安樂率領群眾到立法院外抗議年改，群眾揚言發起斬首行動。（記者廖振輝攝）

    中華統一促進黨主席張安樂率領群眾到立法院外抗議年改，群眾揚言發起斬首行動。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華統一促進黨 反年改 年改 張安樂
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：「白狼」率百人赴立法院 高舉五星旗聲援反年改


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.