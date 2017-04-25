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老古董DC-3運輸機抵台 IDF伴飛致敬

一架DC-3客機飛抵台灣松山機場，空軍特別派遣IDF戰機伴飛。（取自空軍司令部臉書）

2017-04-25  15:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一架瑞士知名錶廠所有、「高齡」73歲的DC-3客機，今上午飛抵台灣松山機場，由於DC-3孿生機種軍用運輸機「C-47」，也曾在我國空軍服役，因此空軍今日特別派遣IDF戰機伴飛，向C-47運輸機早期在物資運補、兵力運送、空投與行政運輸等任務的卓越貢獻致敬。

DC-3為道格拉斯飛行器公司（後合併成為麥克唐納-道格拉斯公司，現為波音集團一部分）在1935年左右生產的飛機，為航空史上著名飛行器，曾經生產超過1萬6千架，且衍生機型C-47運輸機，更在第二次世界大戰扮演重要角色。

空軍表示，DC-3衍生機型C-47運輸機，在我國空軍服役相當長的歲月，自1944年換裝後，擔任「駝峰航線」運補任務，負責中國對日抗戰時的運補戰略物資，後續執行運兵、空投及行政運輸等任務。除參與「東山島戰役」空投傘兵任務外，也在八二三砲戰執行「中屏」、「神鷹」等計畫，均獲致輝煌戰果。

不過，我國因獲得C-119等新式運輸機，該型機以行政專機及官校空運組教練為主，1994年全數正式除役，但已在空軍運輸機史上，留下不可磨滅的貢獻。

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