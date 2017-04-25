反年改施暴拒負責 徐永明批李來希「沒擔當」
2017-04-25 14:41
〔即時新聞／綜合報導〕為了抗議年金改革，退休軍公教團體日前爆發立法院爆發衝突，全國公務人員協會理事長李來希則在臉書質疑，當天已取得道路使用權，警方卻把路阻隔又要求負責「憑什麼」，立委徐永明則批評「事前慷慨激昂，事後卻急於撇清之狀，可謂沒有擔當。」
徐永明在臉書上表示，李來希日前為凝聚反年改氣勢，直接嗆聲「他既不打藍也不打綠，他只打那個討打的人」、「會讓一隻蚊子都進不去立院」，但這些反年改人士鬧出事，連桃園市長鄭文燦的左側肋骨都斷了2根，李來希卻趕緊撇清，「這種切割行為，可笑又可悲」。
徐永明批評，李來希近半年來囂張跋扈，社會有目共睹，雖口才辨給，但也是爭議連連，不只爆出募款爭議，更脫口貶抑外籍雇工，引發輿論不滿。
徐永明說，李來希反年改立場，給予尊重，但近乎失序的言行要被究責時，「建議李來希不應該閃躲迴避，畢竟當退休人員被等同為李來希時，李來希更應該站出來說明白」。
李來希在臉書上表示，警方強行攔腰分割青島東路，阻絕他們的隊伍，對於拒馬的那一端發生了什麼事完全不知情，「我們完全無法指揮與處理，甚或是連善後都不能，請問我們要負什麼責？我有打人？推人？還是殺人？」
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