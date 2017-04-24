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選得贏柯文哲？ 國民黨：內部民調有人贏5、6％

2017-04-24  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕在最新公布的媒體民調中，若2018年台北市長選舉由柯文哲與朱立倫對決，朱以32.2%的支持度小輸柯文哲的38.7%，被認為擁有「光復北市」的曙光，但國民黨文傳會副主委李明賢透露，其實藍營內部民調有人贏過柯文哲5到6%，而且還不是朱立倫。

李明賢在今日下午播出的《前進新台灣》節目上，強調朱立倫到現在還沒有表態，畢竟如果他要選台北市長，那麼就要請辭新北市長，這樣一來朱就會遇到他對市民的承諾問題和代理問題，因此朱立倫有點陷入兩難的狀況。

但李明賢又說，國民黨內部過去有做過民調，至少有兩個人是贏的，這些人甚至不是朱立倫。李明賢指出，國民黨整個2018選舉布局，要等到520黨主席選舉完之後，情勢才會逐漸明朗。

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  • 台北市長柯文哲在2018的連任之路遭遇強敵？國民黨文傳會副主委李明賢透露，藍營內部民調有人贏過柯文哲5到6%，而且還不是朱立倫。（記者張凱翔攝）

    台北市長柯文哲在2018的連任之路遭遇強敵？國民黨文傳會副主委李明賢透露，藍營內部民調有人贏過柯文哲5到6%，而且還不是朱立倫。（記者張凱翔攝）

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相關關鍵字： 2018 2018選舉 國民黨 朱立倫 柯P 柯文哲
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