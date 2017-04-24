蔡總統執政將滿1年 台灣民意基金會：民調低檔徘徊
台灣民意基金會24日舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，邀請李俊毅（右一）、范雲（左二）與彭懷恩（左一）等三位來賓評論與解讀。（記者張嘉明攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統執政即將滿1週年，根據台灣民意基金會最新調查，有38.6％的民眾贊同蔡總統領導國家的方式、46％不表贊同，和去年5月剛上任時相比，蔡總統聲望下跌31.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡的民調是低檔徘徊，顯無起色。
台灣民意基金會每月公布蔡總統的民調數字，最近的民調顯示，5.2％非常贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，33.4％還算贊同、29.4％不太贊同、16.6％一點也不贊同、15.5％沒意見、不知道或拒答。換言之，有38.6％支持蔡總統領導國家的方式、46％不表贊同，兩者差距7.4個百分點。
至於行政院長林全滿意度，3.5％非常滿意、29.6％還算滿意、36.1％不太滿意、17.8％非常不滿意、12.9％沒意見、不知道或拒答。換句話說，滿意林全內閣者有33.1％，不滿意53.9%，兩者差距20.8個百分點，為近3個月最高的一次。而和上個月相比，滿意比例上升1.2個百分點，不滿意比例也同步上揚4.5個百分點。
民進黨重返執政已近1年，不過，調查顯示，4.4％非常滿意，30.6％還算滿意，35.1％不太滿意，24％非常不滿意，5.9％沒意見、不知道或拒答。換言之，有3成5民眾滿意，但有近6成的民眾不滿意。
進一步分析顯示，對民進黨完全執政的不滿是，涵蓋不同性別、年齡、省籍、教育、職業和地理區域。以職業背景為例，除農民外，所有其他職業背景的人都對民進黨執政出現一面倒的不滿現象。
在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有3成的人不滿，中性選民的7成4不滿，國民黨認同者的9成不滿。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018選舉 媒體民調：朱立倫最有希望「光復首都」？
- 2018侯友宜大勝綠營眾人？ 這媒體這樣調查…
- 國防部建議增加太平島軍備 專家：除了無人機外都沒用
- 朝天宮參拜 洪秀柱批前瞻是A錢計畫
- 農、漁民等健保費 7月起每月多付17元
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 遙控飛機「洗碗公」 職業選手秀絕技
- 衝水路迎客王 布袋傳承180年
- 員警執勤受傷 林佳龍籲市民鼓勵與支持
- 投資新寵？威士忌越陳愈香
- 〈熱門族群〉台泥收購案不被看好 水泥股量增價跌
- 林瑞陽帥兒闖星途 昔日玉女媽自責模糊焦點
- 遭母呼巴掌嗆想殺妳 女星叛逆怒逃家
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 非邦交國關係緊密 敦睦艦隊曾訪星馬印
- 〈謠言終結站〉58度冰高粱酒 沒有抗癌效果
- 本週汽油調降0.5元
- 楊明／【閱讀小說】 啟蒙者 － 下
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 彰市客家桐花祭 吸30輛遊覽車前往
- 法總統大選 社會黨、保守派選將籲決選挺馬克宏
- 溫泉會館男房務擅闖6女客房 老闆出面讓他離職
- NBA》季後賽刷成績 灰熊康利自證身價
- 南澳推好糧旅行 送無毒農產品
- 資安法草案 週四提報院會
- 陸保廠撥用、立院換地案 北市府有斬獲
- 品冠當RM嘉賓 認親池錫辰
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 婦聯會：成員皆官夫人 比較好募款
- 開敞篷去自動洗車 下場就是被洗刷刷
- 竹市推動國中小太陽能 一年減碳17萬棵樹功效
- 家戶太陽能發電 嘉市擬最高補助10萬
- 〈親子會客室〉轉個彎溝通 不耍賴了
- 你有領到？主計總處：今年年終平均6萬2675元
- 賞螢遭樹砸 1歲男童顱內出血
- MiLB》林子偉敲響本季首轟 差二安完全打擊
- 鮮肉男團為狗獻愛 白帥帥腦波弱竟掏出...
- 花蓮砂石車擦撞遊覽車 37日客受驚嚇幸無礙
- 出道18年床戰8500女優 資優生自曝當AV男優心路歷程
- 女神空姐曬浴袍照 粉絲暴動狂讚
- 鼓勵產業創新研究 南市最高補助百萬
- 連日來鋒面通過降雨 東山咖啡花爆開
- 掃黃線民衝業績？嫖客4年被抓11次
標題：蔡總統執政將滿1年 台灣民意基金會：民調低檔徘徊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email