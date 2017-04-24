蔡總統執政將滿1年 台灣民意基金會：民調低檔徘徊

台灣民意基金會24日舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，邀請李俊毅（右一）、范雲（左二）與彭懷恩（左一）等三位來賓評論與解讀。（記者張嘉明攝）

2017-04-24 10:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統執政即將滿1週年，根據台灣民意基金會最新調查，有38.6％的民眾贊同蔡總統領導國家的方式、46％不表贊同，和去年5月剛上任時相比，蔡總統聲望下跌31.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡的民調是低檔徘徊，顯無起色。

台灣民意基金會每月公布蔡總統的民調數字，最近的民調顯示，5.2％非常贊同蔡總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，33.4％還算贊同、29.4％不太贊同、16.6％一點也不贊同、15.5％沒意見、不知道或拒答。換言之，有38.6％支持蔡總統領導國家的方式、46％不表贊同，兩者差距7.4個百分點。

至於行政院長林全滿意度，3.5％非常滿意、29.6％還算滿意、36.1％不太滿意、17.8％非常不滿意、12.9％沒意見、不知道或拒答。換句話說，滿意林全內閣者有33.1％，不滿意53.9%，兩者差距20.8個百分點，為近3個月最高的一次。而和上個月相比，滿意比例上升1.2個百分點，不滿意比例也同步上揚4.5個百分點。

民進黨重返執政已近1年，不過，調查顯示，4.4％非常滿意，30.6％還算滿意，35.1％不太滿意，24％非常不滿意，5.9％沒意見、不知道或拒答。換言之，有3成5民眾滿意，但有近6成的民眾不滿意。

進一步分析顯示，對民進黨完全執政的不滿是，涵蓋不同性別、年齡、省籍、教育、職業和地理區域。以職業背景為例，除農民外，所有其他職業背景的人都對民進黨執政出現一面倒的不滿現象。

在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有3成的人不滿，中性選民的7成4不滿，國民黨認同者的9成不滿。