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人民公僕好感度 警察第一、法官敬陪末座

台灣民意基金會董事長游盈24日發布「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調。（記者張嘉明攝）

2017-04-24  10:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕國人對於「人民公僕」的印象如何？根據台灣民意基金會調查，7類人民公僕的好感度的排名，警察排名第一，為74.1％，其次依序為政府稅務人員55.8％、軍人55.6％、一般行政官員44.4％、檢察官43.6％、調查局等情治單位人員38.5％，敬陪末座的是法官24.5％。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有高達7成4的對警察有好感，只有約2成的人有反感，「這是一個令人嘖嘖稱奇的現象」。警察業務包山包海，從指揮交通、打擊犯罪、維持治安、處理陳情抗議事件等等，都在第一線和人民有頻繁接觸，甚至衝突引發民怨，能獲得如此高比例人民的好感，實屬難能可貴。

至於好感度排名最後的法官，游盈隆說，有近3分之2國人對法官反感，這是一個既嚴肅且嚴重的問題，進一步分析顯示，這種現象普遍存在社會各階層、各教育程度、各年齡層、各省籍族群、各政黨認同者、各行政區域，當然也不分男性女性。蔡政府理應積極主動研議，深入瞭解箇中狀況，以做為司法改革的重點項目。

本次調查是由游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司負責電訪與抽樣，訪問期間是2017年4月17與18日；以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1082人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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  • 台灣民意基金會24日舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，邀請李俊毅（右一）、范雲（左二）與彭懷恩（左一）等三位來賓評論與解讀。（記者張嘉明攝）

    台灣民意基金會24日舉行「台灣人對政府官員的感覺」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆（右二）主持，邀請李俊毅（右一）、范雲（左二）與彭懷恩（左一）等三位來賓評論與解讀。（記者張嘉明攝）

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