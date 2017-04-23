中國崛起 港議員楊岳橋：越受影響越需了解中國
2017-04-23 04:24
〔記者彭琬馨／台北報導〕台港兩地交流頻繁，除因地理位置接近外，近年更因共同面臨中國壓迫，兩地公民社會有頻繁的交流。上週來台參與座談的香港公民黨黨魁楊岳橋提到，中國對港台兩地來說，都是個不容忽視、客觀存在的鄰居，楊岳橋說，正因中國的存在是如此巨大，若有機會台灣應多加了解中國，才不會因為不了解中國吃了悶虧。
適逢香港回歸中國二十周年，近期香港本地興起許多關於前途的討論，也有許多學者針對中國對香港回歸二十年來所帶來的影響與改變進行檢討。三一八學運後，港台兩地公民社會因意識到雙方共同面臨中國政權所帶來的全面性影響，無論是青年政治工作者、或政黨交流都增加許多。
雖曾多次來台、卻是首次以泛民主派的公民黨黨魁身分，出席台灣媒體論壇的楊岳橋，上週接受自由時報專訪時提到，中國政權以自身為主的風格短期內要改變機率不大，加上中國目前是全球第二大經濟體，這個事實近期也不會消失。身處在同樣受中國帶來巨大影響的香港，楊岳橋建議台灣社會，對於這個不容忽視的鄰居「你總得要跟他打交道」，先具備了解它的知識，「用或不用是你的選擇」，但如果因為排斥而選擇忽視，最後吃虧的很可能是自己。
此外，楊岳橋也認為，台港兩地除政治層面的交流外，透過文化、娛樂領域的交流，其實更能提高雙方實質的參與程度。楊岳橋開玩笑地說，五月天應該多來香港開演唱會，讓香港人體會台灣自由民主價值的真諦，楊表示，「不要小看軟實力」，如此帶來的效果會對兩邊交流都有好處。
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