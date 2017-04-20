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抓狂殺人論惹議 吳萬固月退俸6萬8

吳萬固14日到彰化縣府抗議，被警方帶離，過程中跌倒在地。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-04-20  21:04

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固因一席話：「人如果抓狂了，不要說是打人了，殺人都有可能。」躍上媒體版面，更引發爭議，媒體報導，今年58歲的吳萬固月退俸6萬8千元，現職里長的他，對於年金改革的抗議幾乎無役不與，他今天受訪時表示，這是事實，不是在說不理性的話。

《三立新聞》報導，反年金改革的抗議群眾昨日在立法院外攻擊多位縣市首長以及立委，吳萬固在三立電視台昨天播出的政論節目《新台灣加油》，談到上述暴力行為，他竟稱「人如果抓狂了，不要說是打人了，殺人都有可能。」稍後更語氣激動的補充：「很多兇殺案都是被刺激才發生的！」讓在場的來賓十分不以為然，輪番回嗆。

吳萬固今受訪表示，人要是被逼到沒辦法，被刺激到抓狂時，他說不只打人，殺人也有可能，這是事實，不是在說不理性的話。

報導稱，吳萬固今年58歲，是彰化軍公教聯盟召集人，現職彰化縣和美鎮竹營里里長，過去是消防分隊長退休，月退俸6萬8千元。

吳萬固之前曾號召群眾到機場抗議，他表示，他再怎麼抗爭，政府都不理，只好訴諸於國際，「只有機場才能訴諸國際媒體不是嗎？」

吳萬固對於年金改革的抗議幾乎無役不與，像是總統蔡英文14日到彰化參加活動時，吳萬固也到縣府前鳴放汽笛，要求進入會場向蔡英文陳情，不過事後他被警方帶離。

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  • 吳萬固今受訪表示，人要是被逼到沒辦法，被刺激到抓狂時，他說不只打人，殺人也有可能，這是事實，不是在說不理性的話。（圖擷取自三立新聞）

    吳萬固今受訪表示，人要是被逼到沒辦法，被刺激到抓狂時，他說不只打人，殺人也有可能，這是事實，不是在說不理性的話。（圖擷取自三立新聞）

  • 吳萬固今年58歲，是彰化軍公教聯盟召集人，過去是消防分隊長退休，月退俸6萬8千元。（圖擷取自三立新聞）

    吳萬固今年58歲，是彰化軍公教聯盟召集人，過去是消防分隊長退休，月退俸6萬8千元。（圖擷取自三立新聞）

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