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「沒錢花」就打立委？吳萬固：人若抓狂，殺人都有可能！

反年改群眾昨日包圍立法院，並且出手攻擊多位前往立院開會的官員們。圖為民進黨籍立委蔡易餘遭抗議群眾推擠。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-20  12:11

〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革的抗議群眾昨日聚集在立法院外，並且出手攻擊多位前往立法院開會的縣市首長以及立法委員。彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固被問及「為何打人」時，竟語出驚人的表示「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能」，引起許多網友撻伐。

吳萬固參與三立電視台《新台灣加油》的節目錄影時，談到昨日抗議行動中出手傷害官員們的行為，他竟大言不慚的表示：「人如果抓狂了，不要說是打人了，殺人都有可能。」稍後更語氣激動的補充：「很多兇殺案都是被刺激才發生的！」讓在場的來賓十分不以為然，輪番回嗆。

這段訪談片段引起許多網友的撻伐，紛紛怒轟吳萬固：「看了拳頭都硬了！」、「沒見過如此可惡的無恥狂徒」、「這種瘋狗上節目真的沒有加分只有扣分」、「這麼公開在電視上喊要殺人，警察如果不預防性雞鴨就是做秀」、「人為財死，鳥為食亡」。

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  • 彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固在政論節目中被問及「反年改為何要打立委」時竟表示：「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能。」（圖擷取自「三立54天后宮」臉書頁）

    彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固在政論節目中被問及「反年改為何要打立委」時竟表示：「人如果抓狂，不要說打人，殺人都有可能。」（圖擷取自「三立54天后宮」臉書頁）

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