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張花冠「雙峰幾乎垮掉」被讚神回！縣府給性感照...

嘉義縣長張花冠昨遭反年改群眾激烈推擠。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-20  07:31

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨審查年金改革法案，場外爆發反年改人士施暴事件，當時嘉義縣長張花冠邀遭到激烈推擠，好不容易進入立院，直說「我的雙峰幾乎垮掉了！」成了火爆氣氛中的小插曲。

張花冠昨在立法院外遭抗議民眾包圍，雖然身旁員警解釋張是要出席公聽會、而非審查法案，抗議民眾仍高喊「民進黨的都一樣不給進！」最後張花冠在警方戒護下進入立法院，後來忍不住抱怨「我的雙峰幾乎垮掉，我被他們撞一下，走一個半小時東穿西躲。」

《新頭殼》報導，張花冠此話一出，讓緊張的現場頓時輕鬆起來。有人認為張花冠很親民，覺得「這是花式幽默」！也有人說，「縣長神回，一句話就把焦點拉到自己身上！」認為「薑是老的辣！」

報導提到，有媒體追問嘉義縣政府「縣長罩杯」的尷尬問題，嘉義縣政府新聞處表示，不便回答，並提供一張張花冠年輕時的性感照片，當中張花冠相當婀娜多姿，官員還反問記者，「你們不是都會目測嗎？」

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  • 嘉義縣長張花冠曾經拍攝沙龍照，穿著低胸禮服和皮靴。圖非昨天嘉義縣府提供給媒體的照片。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣長張花冠曾經拍攝沙龍照，穿著低胸禮服和皮靴。圖非昨天嘉義縣府提供給媒體的照片。（資料照，記者林宜樟翻攝）

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