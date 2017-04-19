反年改火暴抗議 學者：想起中共在香港製造恐懼
2017-04-19 22:06
立委王定宇被監督年金改革行動聯盟成員彭克英推擠。（記者王冠仁翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕反年金改革群眾今日包圍立法院，不少立委、媒體都被推擠，警方已掌握至少25名滋事份子，將持續依法追究嚴辦。針對火爆場面，師大政研所教授范世平認為，此舉是「自掘墳墓」，讓他想起97年香港回歸前，中共用黑道人士製造社會恐懼。
范世平在《新台灣加油》節目上表示，反年改群眾陷入「惡性循環」，因為越來越少人認同，因此只能走極端路線，大家就更不支持，因此他可以想像為何會有暴力情形，他認為群眾做法是「自掘墳墓」。
他也提到，最近場景讓他想到1997年香港回歸中國前，中共用很多黑道人士，在香港製造社會恐懼，只要意見不同就打。他認為日前反年改群眾前往台北車站等地抗議，為台灣社會製造恐怖氛圍，很多觀光客看到會怕，對社會非常不利。
另外彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固在節目上認為，年金應該介於5萬至10萬之間，范世平也無奈表示，要不要乾脆領30萬算了？他強調反年改運動人數越來越少，因為主流民意根本不支持。
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