對比「318太陽花學運」 反年改遭諷是「419沒錢花運動」

以「318太陽花學運」做對比，網友稱反年改抗爭為「419沒錢花運動」（圖片擷取自「靠北就可」臉書）

2017-04-19 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日進行年金改革相關法案初審，反年改團體一大早便聚集在立院外進行激烈抗爭，過程中對縣市首長及立委們使用暴力，受到外界不少批評，有網友就諷刺，這場抗議行動應該命名為「419沒錢花運動」。

部分反年改人士以「太陽花學運」為後盾，認為「太陽花可以，為什麼我們不行？」遂有網友替整起抗議活動命名，諷刺這是「沒錢花運動」，臉書專頁「靠北就可」也PO出一張圖，上方為「318太陽花運動」，下方則是「419沒錢花運動。」

對於反年改抗爭，台灣北社副社長黃淑純在臉書上直言「很丟臉」，比較318太陽花與419沒錢花，她認為「一個為國家公共事務，一個為私人口袋」。

太陽花學運領袖陳為廷也特別發文指出兩者的不同，強調太陽花期間，幾萬人坐在青島東路，時任行政院長江宜樺來現場，沒有人碰他，大家都是用「談的」，藍綠立委和列席的國民黨官員都安然無患、穿梭自如。

網友留言表示，「沒錢花運動就是你了」、「沒花是他們的國花，所以要拼命花，能撈就撈」、「沒錢花運動之不能旅遊篇」、「沒錢花運動 有夠貼切XD」。