外交官員失言「毛利國王沒有用」立委要求懲處

2017-04-19 16:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委陳瑩今質詢時爆料，外交部亞太司副司長林恩真，去年在晚宴上竟當著紐西蘭外賓的面，直稱當地原住民毛利人國王「沒有用」，相當失禮。外交部長李大維回應表示，這非常不恰當。立法院外委會最後通過臨時提案，要求外交部在一週內提出調查報告，若確有失職，依相關法規處置。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部與僑委會就「新南向政策之成果及挑戰」報告並備詢。陳瑩質詢時爆料指出，去年12月12日，立法院長蘇嘉全宴請毛利國王幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru），在場的還有國王辦公室禮賓司人員、紐西蘭台商與國內政要等等。陳瑩說，林恩真當時說起自己曾外派紐西蘭6年，蘇嘉全便問林有沒有見過毛利國王？林恩真不但回答沒有，更直言「毛利國王沒有用，沒有受到大部分毛利人的支持，而且新總理也沒有膽識，也不支持國王」。

陳瑩說林恩真不曉得國王幕僚長學過中文，聽得懂部分內容，而林身為從來沒有接觸過國王、5月還要外派澳洲公使的人，竟然說出如此無理的言論，要求外交部予以懲處，撤回外派令並向外賓道歉。

李大維回應也表示，這事情「非常不洽當」，若是他在場也會糾正，將會好好告誡她。但懲處的部分，由於副司長年資也到了外派的時候，「現在命令都已經發了」。亞太司司長陳文儀則說，在那個場合講這種話「不洽當也不正確」，但林恩真在外交部服務將近20年，他相信憑她的經驗和判斷，應該是口誤而非刻意為之。

陳瑩聞言無法接受，痛批「丟盡台灣人的臉！聽不下去這麼歧視！」陳瑩也邀請朗基希羅亞到委員會旁聽會議，朗基希羅亞會後受訪時說，當場的確有聽到台灣官員和禮賓司長說國王「沒有用」（useless），但也表示有點斷章取義；至於是否認為需要道歉，他表示，這取決於台灣政府，他很榮幸來台作客，不評論台灣內政。

另，外交部駐外館處介紹紐西蘭的經貿資料，以「土著」稱呼毛利人，陳瑩要求改正；李大維也回應「馬上改正」。外交及國防委員會最後通過兩項臨時提案，要求外交部兩週內全面盤點，並改正資料中關於原民不恰當的字彙；對於林恩真一案，則要求外交部應在一週內提出調查檢討報告，若確有疏失，對失職人員依人事相關法規處置。