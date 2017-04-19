反年改人士堵路 立院員工、媒體「鑽」進立法院

反年改人士一早堵住位於青島東路、鎮江街口的立院出入口，除了藍委外其餘皆不放行進入。（記者方賓照攝）

2017-04-19 08:37

〔記者邱燕玲／台北報導〕反年改人士一早堵住位於青島東路、鎮江街口的立院出入口，除了藍委外其餘皆不放行進入，被擋住而無法上班的立法院員工、助理與媒體都不得其門而入，最後好不容易找到一個地方「鑽」進立法院。

有媒體七點到立院後被擋不能進入，心急直說「我的高血壓藥還放在立法院裡！」多位立院員工、助理也被擋，媒體也無法進入立院，最後繞到其他通路，用「鑽」的才能進入，有媒體自嘲說「幸好沒有太胖才進的來！」