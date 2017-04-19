只放行藍委 反年改人士堵住出入口

警察束手無策，管制出入口的決定權竟落在反年改人士手中。（記者方賓照攝）

2017-04-19 08:32

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院，其餘立委、媒體、助理都被擋不給進，警察也束手無策，管制出入口的決定權竟落在反年改人士手中。

親民黨立委陳怡潔原本欲跟著媒體進入，前頭媒體被擋後也隨即離去，轉往別處。一名民進黨團助理一走近入口，就被反年改人士認出，直呼「她是民進黨助理！不要讓她進入！」反年改人士隨即一擁而上不給進。民進黨立委羅致政、王定宇也被群眾包圍，擋在出入口外。

但國民黨立委王育敏一抵達現場，就受到反年改人士熱烈歡呼，並放行進入立法院。

民進黨立委郭正亮則說，他早上六點半就到了，當時還暢行無阻，順利進入立法院。