| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
徐永明遭攻擊 多名立委被包圍無法進立院 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

只放行藍委 反年改人士堵住出入口

警察束手無策，管制出入口的決定權竟落在反年改人士手中。（記者方賓照攝）

2017-04-19  08:32

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院，其餘立委、媒體、助理都被擋不給進，警察也束手無策，管制出入口的決定權竟落在反年改人士手中。

親民黨立委陳怡潔原本欲跟著媒體進入，前頭媒體被擋後也隨即離去，轉往別處。一名民進黨團助理一走近入口，就被反年改人士認出，直呼「她是民進黨助理！不要讓她進入！」反年改人士隨即一擁而上不給進。民進黨立委羅致政、王定宇也被群眾包圍，擋在出入口外。

但國民黨立委王育敏一抵達現場，就受到反年改人士熱烈歡呼，並放行進入立法院。

民進黨立委郭正亮則說，他早上六點半就到了，當時還暢行無阻，順利進入立法院。

廣告
  • 立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院。（記者方賓照攝）

    立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院。（記者方賓照攝）

  • 反年改人士一早堵住立院出入口，不讓藍委以外人士進入。（記者邱燕玲攝）

    反年改人士一早堵住立院出入口，不讓藍委以外人士進入。（記者邱燕玲攝）

  • 立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院。（記者方賓照攝）

    立法院司法法制委員會今審查年金改革法案，一早立院安排位於青島東路、鎮江街口的出入口被反年金改革人士堵住，只准讓國民黨立委進入立法院。（記者方賓照攝）

  • 反年改人士一早堵住立院出入口，不讓藍委以外人士進入。（記者邱燕玲攝）

    反年改人士一早堵住立院出入口，不讓藍委以外人士進入。（記者邱燕玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年改
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：只放行藍委 反年改人士堵住出入口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.