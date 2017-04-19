周刊爆童仲彥連邱主任都打！新歡說她是「表姊妹」
2017-04-19 06:44
童仲彥（圖右）與邱惠美。（合成圖，擷自童仲彥臉書、本報資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥連續爆出毆妻李秀環，公然告白前辦公室主任邱惠美，又被拍到跟小四「紅豆」同遊峇里島且流出許多親密照，感情似乎相當豐富。周刊報導，童仲彥不只毆妻，就連口中「不喜歡她就不是男人」的邱主任，竟也被他毆打！
《周刊王》報導，童仲彥3月30日被爆帶邱薏（紅豆）出國，劈腿被揭發，更引發紅豆對邱惠美嗆聲「我是你表妹，婊子的婊！」不過兩人後來還互加LINE和臉書，以姊妹相稱，並約定尊重童仲彥的選擇。
知情人士透露，邱之前就懷疑童仲彥有新歡，有一次童喝酒後，被邱惠美問有沒有其他女人，童就把她拖到浴室動手還淋水。當時有位大哥想幫邱出頭，被邱擋下。
報導指出，童仲彥一度無法決定選誰，讓紅豆不滿，曾對童潑水、賞巴掌，4月9日失控將兩人親密照流出，邱惠美被問到這件事，還說「那女生滿年輕漂亮的」，相當保護紅豆。據悉童仲彥選擇了紅豆，紅豆也常到邱惠美LINE動態按讚，似乎想化解這段三角關係。
報導提到，童仲彥受訪坦承會深自檢討，處理感情確實有問題，而紅豆帶給他家的感覺，他和紅豆穩定發展，在離婚前，和紅豆就是朋友。紅豆則無回應。邱惠美則表示，對於感情糾葛，只有原諒沒有埋怨，自己一個人過得很好。還是相信童的問政專業及服務態度，衷心祝福他，日後有需要幫忙，自己也願意，「謝謝他帶給我的一切」。
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