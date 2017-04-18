329軍公教抗爭市警架刀片蛇籠 藍營市議員譴責

2017-04-18 12:25

〔記者何世昌／台北報導〕立院司法及法制委員會預定明起審查年金改革相關法案，院外架起3層蛇籠、拒馬、鐵柵欄；立法院國民黨團在立法院召開記者會，批評蔡政府讓立法院成為「鐵幕國會」。台北市議會國民黨團也在市議會召開記者會，批評「329軍公教遊行」，北市警局出動「刺刀蛇籠拒馬」，是反映過當，要求勿再使用，讓警民關係回歸常態。

台北市議會本月10日開議，市府局處工作報告送達市議會。國民黨團市議員讀完市警局工作報告發現，「329軍公教遊行」出動1600名警力，並構築「刺刀蛇籠拒馬」；另過去半年出動8萬人次警力，比上一期超過5萬人次，顯然是反應過當。台北市議會國民黨團今早召開記者會予以譴責，台北市退休警察人員理事長陳合良、前警政署警政委員吳思陸等人也出席。

國民黨黨團指出，329軍公教團體遊行抗議，參與群眾不過3000人，也未占領任何行政機關，北市府警察局卻動員1600名警力，平均1位警察盯1.875名民眾；認為北市府警察局嚴重違反比例原則，處置反應過當。黨團要求台北市長柯文哲、北市警局長邱豐光進行專案報告，說明背後到底收到中央什麼樣的指令？

國民黨市議員郭昭巖表示，嚴格譴責台北市警察局過當執勤的行為，且要求北市警局針對此事深切檢討，以後絕不能用「對付敵人」的拒馬，來對付理性陳抗的「同胞」。她向邱豐光喊話，「你也會有退休的一天，請為了基層警員設想。」

「台北市真的變成警察國家啦？」國民黨市議員秦慧珠也呼籲邱豐光，要審慎使用武力，要和平冷靜理性執法，好好看待這些過去理性陳抗的老長官、老同事。

秦慧珠說，如今立法院周邊層層包圍，這樣的畫面在太陽花學運的時候顯然沒有。她痛批，國家是利用國家暴力，利用各種人力、物力、警力來對付退休人員；呼籲政府要節制、警力要節制，讓這些退休人員可傳達訴求。

國民黨市議員王鴻薇也體諒現職警察的無奈，但提醒「執法不要成為蔡英文的幫兇」，現在對付的退休軍公教，「就是未來的你們！」國民黨市議員吳世正則要求蔡政府，比照太陽花辦理，讓這些退休警消同仁到立法院院會坐23天，讓他們完整表達訴求。

陳合良是329發起人，他說，針對329合法申請，對轄區員警受到不平等對待，深表遺憾；並3次「拍桌」表示抗議。

吳思陸則批評警察作為過當，背後因素是政府因素，這樣的行為只會讓人民與政府愈來愈遠。「當我們要發聲時，他們已經聽不到，當我們想要拍桌時，桌上擺了很多鐵釘，拍不下去；聲音沒有、拍桌沒有了，只能選擇更艱險的路」。