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邱毅挺李承龍「敢做敢為」 網友酸：禿頭裝有頭髮算嗎

2017-04-18  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕烏山頭水庫八田與一銅像慘遭報復式斷頭，前北市議員、中華統一促進黨成員李承龍在臉書坦承犯案，前立委邱毅則在臉書發文稱讚李承龍勇敢，表示他像個中國人，「敢做敢為」。PTT網友則酸邱毅，「禿頭裝有頭髮算是敢作敢為嗎」。

邱毅昨在「談天論地話縱橫」粉絲團PO文表示，許多網友說，八田與一銅像的頭是被廖添丁砍下的，而今天發現，廖添丁應該就是李承龍。他認為孫中山和蔣介石的銅像被破壞毀損，卻沒什麼人口誅筆伐，也沒什麼專案小組調查，但八田與一銅像被砍，馬上有群人「如喪考妣」，什麼大道理都搬出來了。

邱毅說，「李承龍倒是挺勇敢的，像個中國人，敢做敢為，比那些滿口道理的偽君子強多了，當然數典忘祖的倭奴就更低賤不足道了」。

對於邱毅的PO文，網友們在PTT八卦板上酸他「禿頭裝有頭髮算是敢作敢為嗎」、「敢作敢為為什麼要戴假髮？」、「敢做敢為 不像有人禿頭還在那邊裝」、「有種把你假髮拿下來」、「比那些滿口道理的偽君子強多了，這是在指國民黨某些人？」。

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  • 前立委邱毅在臉書發文稱讚李承龍勇敢，表示他像個中國人，「敢做敢為」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前立委邱毅在臉書發文稱讚李承龍勇敢，表示他像個中國人，「敢做敢為」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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