| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

前瞻計畫公聽會 鄭文燦、林右昌倡北北基桃軌道生活圈

立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，新北市長朱立倫（右）向基隆市長林右昌（左）握手致意。（記者黃耀徵攝）

2017-04-17  12:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕前瞻基礎建設計劃中金額最大的「軌道建設」公聽會今於立法院經濟聯席委員會登場，幾乎全台縣市首長、副首長皆親自與會。針對北部地區相關建設，桃園市長鄭文燦發言表示，但小客車還在成長，進入軌道運輸思維很重要，北北桃與基隆若可以形成一小時軌道生活圈，就不用蓋那麼多高速公路，對紓解壓力、人口分散、發展城市特色、社會住宅開發、觀光產業發展有很大幫助。

鄭文燦表示，過去政府為了不要讓地方搶蓋捷運，規定地方自償率很高，北市則負擔較低，但在交通正義下，讓基隆、桃園連結雙北，不只服務單一縣市，未來也能成立「國家軌道局」來統籌規劃，會對台灣競爭力更有幫助。

基隆市長林右昌發言表示，基隆過去長期被忽略與邊緣化，這次前瞻計畫納入南港基隆輕軌，是基隆有史以來最重要的機會，基隆沒有時間再等待20年。

林右昌也說，南港基隆輕軌捷運不只是交通建設，而是基隆銜接大台北、基隆河谷廊帶的重要配套，能完善大台北首都圈機能，讓基隆成為國家海洋門戶，市港再生，不只是為了基隆37萬人，而是為北北基桃的950萬人口。

廣告
  • 立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，桃園市長鄭文燦上台發言。（記者黃耀徵攝）

    立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，桃園市長鄭文燦上台發言。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 前瞻建設 北北基桃 林右昌 鄭文燦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：前瞻計畫公聽會 鄭文燦、林右昌倡北北基桃軌道生活圈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.