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前瞻計畫公聽會 鄭文燦、林右昌倡北北基桃軌道生活圈
2017-04-17 12:15
立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，新北市長朱立倫（右）向基隆市長林右昌（左）握手致意。（記者黃耀徵攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕前瞻基礎建設計劃中金額最大的「軌道建設」公聽會今於立法院經濟聯席委員會登場，幾乎全台縣市首長、副首長皆親自與會。針對北部地區相關建設，桃園市長鄭文燦發言表示，但小客車還在成長，進入軌道運輸思維很重要，北北桃與基隆若可以形成一小時軌道生活圈，就不用蓋那麼多高速公路，對紓解壓力、人口分散、發展城市特色、社會住宅開發、觀光產業發展有很大幫助。
鄭文燦表示，過去政府為了不要讓地方搶蓋捷運，規定地方自償率很高，北市則負擔較低，但在交通正義下，讓基隆、桃園連結雙北，不只服務單一縣市，未來也能成立「國家軌道局」來統籌規劃，會對台灣競爭力更有幫助。
基隆市長林右昌發言表示，基隆過去長期被忽略與邊緣化，這次前瞻計畫納入南港基隆輕軌，是基隆有史以來最重要的機會，基隆沒有時間再等待20年。
林右昌也說，南港基隆輕軌捷運不只是交通建設，而是基隆銜接大台北、基隆河谷廊帶的重要配套，能完善大台北首都圈機能，讓基隆成為國家海洋門戶，市港再生，不只是為了基隆37萬人，而是為北北基桃的950萬人口。
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