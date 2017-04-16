有完沒完？ 童仲彥又被爆和小四妹妹吃飯

2017-04-16 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥在今年2月陷入外遇毆妻風暴，日前撇下緋聞對象邱主任，和自稱「邱薏」的女子到峇里島親密旅遊，現在又有媒體接獲民眾爆料，指出童仲彥似乎與「邱薏」的妹妹吃飯，這名妹妹事後還上傳用餐合照，笑稱是和「姊夫」童仲彥約會。

據《三立新聞》報導，有民眾爆料童仲彥和一名年輕女孩吃飯，她可能是「邱薏」的妹妹，這位妹妹吃完飯還不忘上傳照片，謝謝童仲彥買很多禮物給她，簡直讓她都變成粉絲了。童仲彥對此輕描淡寫地表示，那只是放假日和一群朋友出外用餐。