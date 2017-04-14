詹啟賢爆料黨魁選舉綁樁嚴重 議員拿20萬

2017-04-14 16:10

〔記者施曉光／台北報導〕繼昨日接受廣播電台專訪時透露，這次的國民黨主席選舉綁樁問題嚴重，暗示有賄選綁樁情形，國民黨主席參選人詹啟賢今天下午在台北競選辦公室，舉辦「黨員當家作主」座談會時，進一步具體指出，在某縣市有黨代表給6萬元、青工10萬元、議員20萬元的價碼。

詹啟賢表示，這次黨主席選舉人頭黨員、黑道入黨、地方綁樁、請客吃飯、政治利益交換等問題嚴重，遊覽車一車車的帶人到餐廳，甚至在某個縣市，有人告訴他，「支持的黨代表就給6萬，青工給10萬，議員給20萬」，他感嘆說，國民黨能淪落成這樣嗎？

他質疑，靠這種方式當選的黨主席，如何能得到社會尊重？這種過去黨內垢病的問題，如今卻變本加厲，用這種方式選出的黨主席，國民黨如何在社會上有好形象？他並強調，自己沒有人頭黨員，不請客吃飯，也不做利益交換。

詹啟賢直接向基層黨員提出訴求，自己從來不與他人結怨，參選至今也沒有人把他當成敵人，而且沒有派系與人情包袱，「其他（參選）人都有」。

詹啟賢並指出，2014地方選舉，國民黨在很多該贏的地方都輸了，但國民黨從來沒有誠實檢討過，而真正的原因就是「黨政領導人都無法給候選人加分，反而成為他們的包袱」，因此國民黨2018要給社會不同的印象，領導人要有不同的形象，能讓外界有期待，到地方還能加分，才能把黨的氣勢帶上來，至於2020大選，未來主席除了要能團結黨，還要能獲得中間選民的認同與接受。

他並強調，2018選舉結束後，只剩12個月就要打2020大選選戰，屆時才來尋覓總統人選，時間上根本來不及，必須提前準備，因此黨主席輔選2018就是為2020打下基礎，這兩場選戰不能分兩套來做，他還重提國民黨2016年大選「換柱」為例，強調不希望國民黨再重蹈前主席朱立倫的經驗。