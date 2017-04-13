| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

民進黨龍舟隊誓師 藍：別玩到忘了治國責任

2017-04-13  17:01

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨龍舟隊今日誓師，並諷刺國民黨因為不團結，很難組隊參加比賽，國民黨文傳會副主委唐德明回應表示，「祝福民進黨玩得愉快，有一個好成績，但千萬不要玩到忘記治國的責任了。」

唐德明表示，依照民進黨秘書長洪耀福的說法，去年以前的民進黨都是不團結的，所以都沒有組成龍舟隊，而且總統府內也是不團結的，所以才沒有報名龍舟賽，這個邏輯還真是好笑。

他還說，民進黨是執政黨，掌握大把資源，竟然還趁著國民黨正在忙著舉辦主席選舉的時候，趁機大吃國民黨豆腐，實在不是一個執政大黨應有的風度。

廣告
  • 民進黨龍舟隊今日誓師，並諷刺國民黨因為不團結，很難組隊參加比賽，國民黨文傳會副主委唐德明回應表示，「祝福民進黨玩得愉快，但千萬不要玩到忘記治國的責任了。」（資料照，記者羅沛德攝）

    民進黨龍舟隊今日誓師，並諷刺國民黨因為不團結，很難組隊參加比賽，國民黨文傳會副主委唐德明回應表示，「祝福民進黨玩得愉快，但千萬不要玩到忘記治國的責任了。」（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 民進黨 治國責任 誓師 龍舟隊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：民進黨龍舟隊誓師 藍：別玩到忘了治國責任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.