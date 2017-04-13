民進黨龍舟隊誓師 藍：別玩到忘了治國責任
2017-04-13 17:01
〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨龍舟隊今日誓師，並諷刺國民黨因為不團結，很難組隊參加比賽，國民黨文傳會副主委唐德明回應表示，「祝福民進黨玩得愉快，有一個好成績，但千萬不要玩到忘記治國的責任了。」
唐德明表示，依照民進黨秘書長洪耀福的說法，去年以前的民進黨都是不團結的，所以都沒有組成龍舟隊，而且總統府內也是不團結的，所以才沒有報名龍舟賽，這個邏輯還真是好笑。
他還說，民進黨是執政黨，掌握大把資源，竟然還趁著國民黨正在忙著舉辦主席選舉的時候，趁機大吃國民黨豆腐，實在不是一個執政大黨應有的風度。
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