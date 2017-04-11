議員籲救援李明哲 柯P：有機會就向中國反映
2017-04-11 17:39
〔記者何世昌／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲，遭中國以「涉嫌危害國安」逮捕，「被失蹤」20多天，其妻李凈瑜昨擬赴中救夫，卻因台胞證遭註銷無法登機，讓她崩潰不已。台北市長柯文哲今在議會備詢時表示，中國應儘速說明、公開說明發生什麼事，這樣才能減少雙邊的疑慮；若有機會，會向中國反映。
台北市議會今展開為期2天的市長柯文哲施政報告及答詢。台聯議員陳建銘問柯，能不能公開要求釋放李明哲；如果不能，就不要去雙城論壇了。柯文哲回應，人權是基本價值，會呼籲中國；並表示，這事不能拖到6月，這要這1、2天內處理。但柯未說明如何處理。
國民黨議員厲耿桂芳也關心李明哲案。厲耿指出，李明哲是民進黨前黨工，但此事不分黨派，國人應同樣關心；她問柯，事發後，中央束手無策、陸委會做不出成績，北市府有否展開救援行動？厲耿認為，柯文哲與中國每年舉辦雙城論壇，應該有些基礎可以幫忙。
柯文哲回應，中國應該公開說明，發生什麼事，才能減少雙邊疑慮；要關人家，也要有理由、要有證據。只要有機會就跟他們講。
柯文哲說，兩岸關係要走得好，中國要有善意、要能了解台灣民意，這種事情要盡快說明，讓謠言滿天飛更糟糕。
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