再轟香港「沒靈魂」 柯P批星「住籠子的金絲雀｣
〔記者何世昌／台北報導〕柯文哲3月底出訪東協國家時曾說，「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，此語引發港、台熱議，事隔不到2週，相關討論未休。未料，柯文哲今受邀演講時，加碼轟「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」，另也砲新加坡是「住在籠子裡面的金絲雀」。此語引發現場港人駁斥，「如果香港人沒靈魂，就不會堅持找出民主破口」。
柯文哲今日下午出席《新新聞》社慶系列演講，並分享出訪東協國家感想。柯說，泰國已經政變3年多了，還沒有選舉，政府直接指派誰當領導人；新加坡更是「住在鳥籠的金絲雀」；馬來西亞與印度則是有難解的宗教問題。
柯繼續說，台灣無宗教、民族問題，卻有嚴重的意識形態藩籬，但歷經2014年選舉，台北一定程度地打破藍、綠；他出訪馬來西亞時，國會議員都羨慕到流口水，並紛紛問他，這是怎麼突破的？柯表示，這時他才體認到，台灣的民主、自由、多元開放，已經變成亞洲的新價值。
話鋒一轉，柯文哲表示，演講現場有很多攝影機，有些話他不能講，但還是要講，並再轟「香港不只小，連選舉都沒有有什麼好羨慕的，自由的靈魂都沒有。」
黃梓謙：香港沒民主 但保有自由及靈魂
此語引發現場港人不悅。去年曾參選香港立法會的智庫「民主思路」理事黃梓謙於QA時間回擊，香港現在確實沒有民主，但仍保有自由及靈魂；如果沒有靈魂，就不會堅持找出民主破口；「我們不是沒有靈魂、沒思想的小島」。「亞太地區沒有台灣或台北好」這個論點是錯誤的！香港、新加坡、泰國、台北各有所長，彼此要了解、學習。
黃也批，10年前翻閱台灣報紙，大學生收入25Ｋ；昨天再翻報紙，大學生收入26Ｋ，質疑台灣發生什麼問題？政治人物為何沒有解決？
柯文哲僅說，民主、自由、多元開放是台灣最大的資產，但台灣的GDP只有新加坡的一半，這也是事實。經濟不好是台灣的大問題，等到ICT產業也失去優勢後，台灣就完了。但針對香港相關言論，毫無回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美媒列世界7大神秘處所 台灣國安局入列
- 台南市長綠營7搶1？王定宇宣布投入黨內初選
- 最新民調：綠營宜蘭縣長江聰淵較具挑戰實力
- 司改分組會議決議 設國家級司法科學委員會
- 王定宇宣布選台南市長 陳亭妃、林俊憲這麼說
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 《不可能的任務6》開拍！阿湯哥霸氣搭直升機飛抵現場
- 中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
- 不知大姊被通緝 妹妹謊報身份反被抓
- NBA》備戰季後賽 波總：接下來不會再輪休
- 提供大型重機摸獎 電玩店被彰化檢警送辦
- 醫訊》血友病不是血癌 病友化身勁風騎士
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 50歲珍娜傑克森才生子不久 驚傳與億萬富商老公離婚！
- 台塑︰週一汽柴油各調漲6角及7角
- NBA》西河被質疑刷數據 Kobe力挺：什麼蠢問題
- 驚！屏東枋寮沙灘 死魚綿延3公里
- 最懶大學生！寢室陽台曬衣褲 掛太久變鳥窩
- 只夾到2顆彈珠 男子怒砸娃娃機
- 帶走304條年輕生命 世越號內部照片曝光！
- 台江大道公生平安行腳 6日人來朝聖
- 玖壹壹校園開唱 春風笑不出來
- 吃不飽！支援公益路跑 員警自掏腰包買餐點
- 公立幼兒園搶破頭！ 中市新學年增870名額
- 高市一天確診2例屈公病 感染來自菲律賓、印尼
- 子瑜第2？台嫩男選秀掀國籍爭議 韓網友也嗆聲
- 自由廣場》給我台語正音
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Navy plans to build an upgraded version of corvette: source
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- NBA》柯瑞左膝挫傷缺陣 與KD合體要再等等
- MLB》隊友傳球過高不要緊 金手套游擊照樣觸殺跑者（影音）
- 東華生創品牌 原味藝品曼谷展出
- 引進心裡的光！國際獅子會捐10萬美金助視障
- 歲修完就出包 中油林園廠又冒火了
- 迪士尼公主音樂會出包 贈原聲帶補償首場樂迷
- 壟斷調查 高通提異議 公平會打回票
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 天候異常 台東縱谷梅樹產量銳減
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 郭強生／【荼蘼九○】 一千零一夜
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
標題：再轟香港「沒靈魂」 柯P批星「住籠子的金絲雀｣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email