再轟香港「沒靈魂」 柯P批星「住籠子的金絲雀｣

2017-04-09 16:25

〔記者何世昌／台北報導〕柯文哲3月底出訪東協國家時曾說，「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，此語引發港、台熱議，事隔不到2週，相關討論未休。未料，柯文哲今受邀演講時，加碼轟「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」，另也砲新加坡是「住在籠子裡面的金絲雀」。此語引發現場港人駁斥，「如果香港人沒靈魂，就不會堅持找出民主破口」。

柯文哲今日下午出席《新新聞》社慶系列演講，並分享出訪東協國家感想。柯說，泰國已經政變3年多了，還沒有選舉，政府直接指派誰當領導人；新加坡更是「住在鳥籠的金絲雀」；馬來西亞與印度則是有難解的宗教問題。

柯繼續說，台灣無宗教、民族問題，卻有嚴重的意識形態藩籬，但歷經2014年選舉，台北一定程度地打破藍、綠；他出訪馬來西亞時，國會議員都羨慕到流口水，並紛紛問他，這是怎麼突破的？柯表示，這時他才體認到，台灣的民主、自由、多元開放，已經變成亞洲的新價值。

話鋒一轉，柯文哲表示，演講現場有很多攝影機，有些話他不能講，但還是要講，並再轟「香港不只小，連選舉都沒有有什麼好羨慕的，自由的靈魂都沒有。」

黃梓謙：香港沒民主 但保有自由及靈魂

此語引發現場港人不悅。去年曾參選香港立法會的智庫「民主思路」理事黃梓謙於QA時間回擊，香港現在確實沒有民主，但仍保有自由及靈魂；如果沒有靈魂，就不會堅持找出民主破口；「我們不是沒有靈魂、沒思想的小島」。「亞太地區沒有台灣或台北好」這個論點是錯誤的！香港、新加坡、泰國、台北各有所長，彼此要了解、學習。

黃也批，10年前翻閱台灣報紙，大學生收入25Ｋ；昨天再翻報紙，大學生收入26Ｋ，質疑台灣發生什麼問題？政治人物為何沒有解決？

柯文哲僅說，民主、自由、多元開放是台灣最大的資產，但台灣的GDP只有新加坡的一半，這也是事實。經濟不好是台灣的大問題，等到ICT產業也失去優勢後，台灣就完了。但針對香港相關言論，毫無回應。