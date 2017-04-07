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台北輸上海？ 柯文哲：台北國民素質比較高

2017-04-07  14:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一名長期定居上海的台灣青年日前以「台北vs上海」為題，拍影片大讚上海「方便到害死人」，勸台灣年輕人不要再當井底之蛙。對此，台北市長柯文哲今受訪時，上海有些硬體設施比較好，但在軟體建設不可能贏，「因為台北的國民素質還是比較高。」

台北市長柯文哲今視察世大運整建場館進度後受訪時表示，台灣的硬體不如上海，但相信軟體不會輸，因為台北的國民素質還是比較高。

此外，中國大陸國家主席習近平將與美國總統川普會面，記者問柯，是否擔憂台灣利益受到影響？柯表示，台灣在國際場合就算是棋子，也要看是不是有價值的棋子，不然當然是被擺佈，就看自己份量有多少。

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  • 柯文哲今受訪時，上海有些硬體設施比較好，但在軟體建設不可能贏。（記者叢昌瑾攝）

    柯文哲今受訪時，上海有些硬體設施比較好，但在軟體建設不可能贏。（記者叢昌瑾攝）

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