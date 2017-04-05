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通靈少女太有感 立委陳其邁強力放送

2017-04-05  08:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁連假期間，看完台灣公視與HBO Asia首支國際合製的戲劇「通靈少女」後超有感，透過臉書強力放送，邀大家一起來看公視的好片。

陳其邁指出，劇中主角高中生「小真」，透過與生俱來的通靈體質，晚上在宮廟當仙姑，替信徒解決疑難雜症，才16歲的她，已看盡人性百態。

陳其邁表示，劇情除描述小真在校園與宮廟兩邊奔波，替信眾處理生死大事，並在挫折中逐漸成長，同時也呈現台灣一庄一廟傳統所生成的特有宮廟文化。

根據內政部的統計，全台寺廟數達1萬2000多座，不管走在都市或鄉村，一鄉里、一村莊至少都有一座廟宇﹔在地廟宇除了是當地居民求神問卜、精神慰藉的信仰中心之外，也是鄉親泡茶聊天、連絡鄰里情感的所在。

陳其邁認為，台灣在地拍攝的好戲劇，值得推薦給大家看，每週日公視頻道晚間9點播出。

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  • 立委陳其邁對通靈少女評價高。（翻攝）

    立委陳其邁對通靈少女評價高。（翻攝）

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