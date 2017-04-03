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考委酸年改讓毛澤東甘拜下風 徐永明嗆：作賤自己

2017-04-03  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕考試委員周玉山之前批評蔡英文政府砍年金，就連毛澤東也甘拜下風。時代力量立委徐永明今天就反批，周玉山的比喻沒讀書又沒有衛生，只是作賤自己。

周玉山上周四在考試院會中批評政府的年金改革方案，他說毛澤東在建政後隔了17年才發動文化大革命，而蔡英文政府卻在不到1年就展開「年金大革命」，就連毛澤東也甘拜下風。徐永明今天就在臉書回嗆周玉山，反對年金改革卻亂比喻，「沒讀書兼沒衛生」。

徐永明指出，周玉山一番不知所云的話，證明他根本不夠格為官。他也說，年金改革是為了要讓制度能永續運作，因此馬英九、關中等稍微有良心的人都知道年金改革不得不為之，「周玉山胡亂比喻，只是作賤自己而已」。

徐永明最後也呼籲周玉山，「別再出來放話，捍衛不當黨產已經夠丟臉了，現在還為了反年金改革再口出狂言。」

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  • 立委徐永明。（資料照，記者陳志曲攝）

    立委徐永明。（資料照，記者陳志曲攝）

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